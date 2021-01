Edin Dzeko protagonista in occasione di Roma-Spezia. Non in campo, alla luce dell'esclusione dalla lista dai convocati, ma in tribuna dove si è accomodato per seguire con altri compagni fuori gioco, il delicato match di campionato. In occasione del primo gol del vantaggio capitolino segnato proprio dal vice Dzeko Mayoral, le telecamere hanno inquadrato il bosniaco protagonista di una reazione curiosa, con un'espressione quasi tirata. Espressione che è diventata più rilassata nella ripresa, quando ancora Mayoral ha riportato avanti i suoi.

Il capitano della Roma è finito in tribuna in occasione del "replay" contro lo Spezia. Il centravanti, al centro di voci relative ad un confronto acceso con Fonseca dopo il ko di Coppa Italia ed escluso ufficialmente per una condizione fisica non ottimale, ha comunque seguito la sfida di Serie A dal vivo in tribuna. Quando nel primo tempo Borja Mayoral ha segnato la rete del momentaneo 1-0 capitolino, le telecamere di Sky hanno immortalato la reazione del bosniaco. Prima quasi indifferenza, poi una smorfia e infine un sorriso appena abbozzato. Né lui, né i compagni come Santon e Juan Jesus, hanno esternato particolare entusiasmo.

Nonostante l'assenza in campo dunque Dzeko è riuscito a catalizzare l'attenzione all'Olimpico. Nelle ultime ore quello del centravanti è stato uno dei nomi più chiacchierati soprattutto alla luce della presunta divergenza di vedute con Paulo Fonseca. Confronto serrato negli spogliatoi tra il gruppo e l'allenatore, dopo il ko in Coppa Italia, il caos sostituzioni e la richiesta dei giocatori di reintegrare il team manager Gombar silurato per l'errore costato il ko a tavolino. Se il tecnico ha parlato di problemi fisici dietro la scelta di escludere il suo bomber, indiscrezioni hanno raccontato di una decisione presa anche per motivi di disciplinari. E ora toccherà alla società cercare di ricomporre la frattura, anche se i colpi di scena sono dietro l'angolo.