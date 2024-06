La reazione di De Bruyne ai fischi dei tifosi del Belgio: trascina via la squadra dal campo

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Kevin De Bruyne non ha preso per niente bene i fischi dei tifosi del Belgio alla fine della partita contro l'Ucraina che ha portato la nazionale agli ottavi di finale degli Europei: il risultato è arrivato solo grazie alla migliore differenza reti, non certo per i meriti della squadra che fin qui è stata la più grande delusione della competizione.

Lo stranissimo Gruppo E alla fine gli ha permesso di accedere alla fase a eliminazione diretta dove incontreranno subito la Francia, ma tra il pubblico belga c'è tanto malumore. Lo dimostrano i fischi arrivati subito dopo la gara e che hanno costretto il capitano a prendere una decisione drastica.

Il Belgio travolto dai fischi

Il giocatore del Manchester City avrebbe voluto festeggiare il traguardo degli ottavi di finale con il suo pubblico e subito dopo il fischio dell'arbitro si è avvicinato con alcuni compagni di squadra allo spicchio dello stadio destinato ai tifosi del Belgio. Ma la loro reazione è stata inaspettata: anziché rispondere all'applauso dei giocatori, dagli spalti sono arrivati fischi impietosi diretti a tutta la nazionale.

Mentre si avvicinavano i calciatori sono stati travolti dalla rabbia dei tifosi che hanno protestato per le scarse prestazioni viste nelle prime tre partite: nei pronostici per gli ottavi di finale contro la Francia la nazionale belga parte sfavorita e mai come questa volta potrebbe diventare la più grande delusione degli Europei.

De Bruyne ritira la squadra dal campo

I giocatori non si aspettavano questa reazione da parte del pubblico che ha indispettito De Bruyne: il capitano è stato il primo ad avvicinarsi agli spalti, contento di condividere quel momento, ma quando si è accorto dei fischi ha deciso di voltare completamente le spalle ai tifosi.

Dai video diffusi sui social da alcuni giornalisti presenti in tribuna stampa si vede il giocatore del City tornare indietro, richiamando a grandi gesti tutta la squadra. Ha voluto risparmiare l'umiliazione ai compagni ed evitargli i grandi fischi, chiedendogli di ritornare a centrocampo per poi prendere la strada degli spogliatoi. De Bruyne ha impedito al resto della squadra di salutare i tifosi, una spaccatura che potrebbe avere ripercussioni nella prossima partita che si preannuncia ad alto rischio.