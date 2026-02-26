La reazione della panchina Juve al clamoroso gol fallito da Zhegrova: i giocatori sono increduli

Giocatori della Juventus increduli dopo il gol fallito da Zhegrova che avrebbe potuto completare la rimonta dei bianconeri sul Galatasaray. Thuram e altre persone in panchina vanno a rivederlo.

(immagini Amazon Prime Video).

"Non ci credo, non ci credo, non l'ha sbagliata di poco. L'ha tirata fuori di un metro, gliel'ha servita su un piatto d'argento". È stato questo il commento di Massimo Ambrosini a caldo subito dopo il gol clamorosamente fallito da Edon Zhegrova che avrebbe potuto portare la Juventus sul 4-0 centrando – in quel momento – la qualificazione agli ottavi dopo aver completato la rimonta. "Per un interno sinistro" come ha detto Alessandro Del Piero, il passaggio del turno della Juventus è svanito quando era lì a portata di mano.

Boga da sinistra corre, dribbla e serve la palla al centro per McKennie il quale non calcia, ma in maniera intelligente serve la sfera in area all'accorrente Zhegrova che con il piatto sinistro non riesce a dare il giusto giro alla sfera che finisce fuori – anche di molto – con portiere battuto lanciatosi addirittura dall'altra parte. Il kosovaro non riesce a crederci così come tutto il resto della squadra letteralmente senza parole. Incredulo anche Thuram che in panchina prima rincuora il suo compagno di squadra e poi si rivolge ad alcuni membri dello staff bianconero e va a rivedere quell'azione.

La reazione di Thuram che corre a rivedere il gol presumibilmente da un ipad (immagini Amazon Prime Video).

Dotati probabilmente di un tablet o di altri dispositivi mobili, sono in tre a rivedere cosa aveva appena sbagliato Zhegrova. Il francese si affretta ad abbassarsi per capire di quanto fosse uscita la palla e cosa potesse fare di più in quell'occasione. È un errore enorme, pesante, che però non ha scoraggiato la Juventus che però da lì a poco ha subito il gol di Osimhen chiudendo di fatto i sogni qualificazione. In campo Locatelli è spaesato così come altri suoi compagni e giocatori in panchina. Non soltanto Thuram.

Leggi anche Thuram scoppia in lacrime dopo essere la sostituzione contro il Galatasaray: ripete solo una frase

Pinsoglio e Di Gregorio parlano dopo il gol fallito da Zhegrova (immagini Amazon Prime Video).

Le telecamere vanno infatti a immortalare anche Di Gregorio e Perin intenti a parlare e a discutere proprio a margine di quell'errore. Probabilmente i due portieri si stavano interrogando su come sia stato possibile sbagliare traiettoria in questo modo. La scivolata del difensore? Il movimento del portiere? Vari fattori possono aver determinato quell'errore da parte di Zhegrova che è poi uno dei giocatori più tecnici della Juventus, il quale col suo sinistro è in grado di fare cose fantastiche. Evidentemente non sempre..specie sotto pressione.