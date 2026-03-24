Il terribile infortunio di Moody in NBA, il ginocchio cede all’improvviso: giocatori increduli in campo

Il video è impressionante e la reazione di compagni di squadra e avversari lo è altrettanto. È bastato vedere per un attimo il ginocchio di Moses Moody, stella dei Golden State Warriors, per rendersi conto della gravità del suo infortunio. Il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella durante la partita vinta dalla sua squadra contro i Dallas Mavericks. Ma cosa è accaduto? Durante i tempi supplementari, Moody si è infortunato nonostante non ci fosse nessuno nelle sue vicinanze.

Moody, che aveva saltato 10 partite per un infortunio al polso, dopo aver rubato palla a Cooper Flagg si è lanciato verso il canestro, e all'improvviso accade qualcosa di imprevedibile. Prima di schiacciare la palla nel canestro Moody è crollato a terra toccandosi immediatamente il ginocchio. In tv hanno mostrato un primo piano terrificante del ginocchio di Moody completamente stravolto dalla torsione avuta in campo. Una volta interrotta la partita, il giocatore è stato soccorso dallo staff medico e portato via in barella, mentre compagni di squadra e avversari erano con le mani tra i capelli.

La reazione dei giocatori in campo: Steph Curry con le mani tra i capelli

Steph Curry, stella dei Warriors attualmente infortunato, ha assistito alla partita completamente sbalordito seduto accanto a Brandin Podziemski vicino alla panchina. Si è portato immediatamente le mani alla testa incredulo, e poi un'altra inquadratura ha catturato la sua espressione abbattuta e il capo basso. I Warriors poi in partita hanno conquistato una vittoria per 137-131 all'American Airlines Center, ma di certo quella di ieri non può essere considerata una vittoria da festeggiare visto quando accaduto proprio al loro compagno di squadra.

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L'allenatore Steve Kerr ha espresso preoccupazione in conferenza stampa al termine della partita e ha ammesso preoccupazione per quanto avvenuto. "Ho visto la sua gamba cedere e l'ho visto accasciarsi a terra per il dolore – ha detto Kerr ai giornalisti dopo la partita -. Non sappiamo cosa sia, ma sembrava davvero brutto, e non ci resta che sperare per il meglio. Insomma, speriamo tutti nello scenario migliore. Ma la situazione sembrava grave." I Warriors non hanno ancora pubblicato un comunicato che però è atteso a breve.