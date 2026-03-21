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Stupendo lancio di Perin che dà il via al gol della Juve: il manuale del contropiede perfetto

La Juventus rompe l’equilibrio contro il Sassuolo già al 14’, trovando il vantaggio con Kenan Yildiz al termine di una manovra spettacolare: parte tutto da Perin, rifinisce Conceiçao e conclude il numero 10.
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A cura di Vito Lamorte
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La Juventus ha rotto l’equilibrio contro il Sassuolo al 14’, trovando il vantaggio con Kenan Yildiz al termine di una manovra spettacolare. L’avvio dei bianconeri è aggressivo e determinato, con la squadra capace di prendere subito il controllo del gioco e di mettere sotto pressione gli avversari, indirizzando la partita sin dalle prime battute.

L’azione del gol nasce dalle retrovie con un lancio preciso di Mattia Perin, che supera il pressing e trova Conceição sulla fascia: l’esterno portoghese punta l’uomo e serve un pallone rasoterra al centro, dove Yildiz si inserisce con i tempi perfetti e conclude di prima, battendo il portiere.

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Significativa anche l’esultanza: tutta la squadra corre ad abbracciare Perin, protagonista dell’azione, a testimonianza di un gruppo unito e coinvolto in ogni fase del gioco.

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Il gol della Juve al Sassuolo è un’azione corale da manuale

Ripartenza fulminea della Juventus, che sblocca il match allo Stadium dopo appena 14 minuti. L’azione nasce da un rinvio lungo di Perin che innesca Conceição sulla destra: il portoghese supera Garcia in velocità e serve al centro Yildiz, perfetto nell’inserimento e preciso nel destro vincente. Bianconeri subito avanti sul Sassuolo.

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Il portiere della Vecchia Signora ha approfittato degli spazi lasciati dai neroverdi e con un lancio teso, e ben calibrato, è riuscito a servire sulla corsa Conceiçao: il portoghese, rispetto ad altre situazioni, è stato molto pragmatico e meno avvezzo ad giocate individuali trovando Yildiz sulla corsa ai 16 metri.

Il numero 10 ha capito che la palla poteva arrivare in quella zona e ha seguito immediatamente l'azione per provare a chiuderla. Un'azione corale da manuale perché con soli due passaggi e pochissimi tocchi di palla la Juventus è arrivata a concludere verso la porta avversaria partendo dalla propria: il manuale del contropiede perfetto.

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