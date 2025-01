video suggerito

La reazione del Real Madrid al sorteggio di Champions con il City: "Saranno contenti quanto noi" Nessuno dei giocatori del Real Madrid è sembrato turbato dall'esito dell'urna per i playoff di Champions: tutti hanno accettato la loro sorte e l'accoppiamento con il Manchester City.

Ada Cotugno

Sarà ancora una volta Real Madrid contro Manchester City, una partita diventata ormai una classica del calcio europeo: le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League si affrontano per la quinta volta negli ultimi cinque anni negli unici playoff della storia a essere considerati come una finale anticipata. Una delle due non accederà agli ottavi di finale e questa è una notizia clamorosa visto lo spessore dei club e la qualità dei giocatori che saranno schierati in campo.

I Blancos avrebbero potuto pescare il Celtic, un incontro molto più morbido, ma la fortuna chiaramente non è stata dalla loro parte. Dalle parti di Valdebebas però hanno mantenuto la calma quando hanno scoperto di dover affrontare Pep Guardiola: nessuno si è lasciato prendere dallo sconforto, seguendo la linea tracciata da Carlo Ancelotti dopo l'ultima partita di Champions che sembrava immune da ogni preoccupazione.

Come hanno reagito i giocatori del Real Madrid al sorteggio

Tutti hanno incrociato le dita affinché dalla pallina uscisse il Celtic, ma l'urna di Nyon ha regalato al Real Madrid la super sfida contro il Manchester City. Una delle due uscirà agli spareggi della Champions League, uno scenario surreale che nessuno avrebbe mai immaginato di vedere. Al centro sportivo però non c'è stata una lamentela per questo accoppiamento, il peggiore che potesse capitare: secondo quanto riportato da Marca tutti i giocatori del Real avrebbero accettato la loro sorte, reagendo in modo stoico secondo l'esempio dato da Carlo Ancelotti che non ha mai fatto battute o espresso preferenze in merito all'avversario.

"Saranno contenti quanto noi" è la filosofia portata avanti del real Madrid che sa di potersi giocare tutte le sue carte anche in un momento di difficoltà. I Blancos sono finiti all'undicesimo posto della classifica della fase campionato, clamorosamente fuori dalla top 8, ma gli inglesi hanno fatto ancora peggio con il loro ventiduesimo posto e l'eliminazione rischiata per appena due gol di scarto nell'ultima partita contro il Brugge.