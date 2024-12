video suggerito

La reazione del piccolo tifoso del Fenerbahce è rabbia pura dopo la sconfitta: la vittima è Mourinho L’ultima sconfitta in casa del Besiktas, ha scatenato la rabbia di un piccolo tifoso del Fenerbahce che è diventata virale sui social: nel video si vede il bimbo prendersela con José Mourinho, la cui immagine è la fodera del cuscino maltrattato dal bambino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Fenerbahce ha dovuto chinare il capo ancora una volta, perdendo in campionato contro il Besiktas in un ennesimo colpo a vuoto che ha allontanato la squadra di Mourinho ulteriormente dai sogni di gloria. Un KO rumoroso che in Turchia è stato vissuto con rabbia e amarezza dai tifosi del club di Istanbul, simboleggiati dalla folle reazione di un piccolo tifoso la cui frustrazione è diventata virale: se la prende con una immagine del tecnico portoghese con calci e pugni.

La rabbia di una nuova sconfitta, di una frustrazione oramai evidente che pervade l'intera tifoseria del Fenerbahce, umiliata dall'ultima sconfitta, in casa del Besiktas per 1-0, incapace di reagire malgrado i proclami di rivalsa della vigilia e di rilancio alla sfida con gli eterni rivali del Galatasaray sempre più primi e sempre più lontani. Tutto, in un mix che dura da inizio stagione, ha spinto un bimbo a scaricare la propria rabbia prendendo a calci e pugni un cuscino a fine partita. Come fodera, una immagine di Josè Mourinho: il bimbo prima guarda per qualche secondo, impietrito, lo Special One, poi inizia lo sfogo. Il cuscino viene preso a pugni, lanciato in aria, strattonato, addirittura preso a calci come fosse un pallone: alla fine, il piccolo tifoso esce sconsolato dalla propria camera da letto, a testa china.

Il video, in poche ore ha raggiunto oltre 1.5 milioni di visualizzazioni, con tantissimi commenti a latere, sia di altri tifosi del Fenerbahce che lo sostengono e condividono la rabbia, sia di altri tra chi, divertito e delle tifoserie rivali che ironizza e chi si dispiace per tanto sfogo. Per la delusione subita, soprattutto da parte del tecnico che avrebbe dovuto far cambiare rotta al club, José Mourinho, sempre meno Special in terra turca.

Il Fenerbahce non se la passa assolutamente bene malgrado la campagna acquisti estiva di tutto rispetto. Nell'ultimo match di Superlig è bastato un gol di Oxlade-Chamberlain al 73′ per mettere KO gli uomini di Mourinho che adesso è scivolato a -6 dal capolista Galatasaray proprio quando tutto sembrava andare per il meglio, con 7 partite (6 vittorie e 1 pareggio) consecutive senza sconfitte. Ora, la vetta si è allontanata ulteriormente e la rabbia dei propri fan è cresciuta in modo esponenziale.