video suggerito

La profezia di Guardiola dopo aver sconfitto l’Inter in finale: ascoltarla oggi è impressionante Dopo aver vinto la finale di Champions 2023, Pep Guardiola di Inzaghi disse: “Deve pensare che allena la seconda squadra d’Europa, una squadra forte. Tornerà in finale”. È stato così. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'Inter è in finale di Champions League per la seconda volta in tre anni. Due anni fa i nerazzurri ci arrivarono da sfavoriti e persero di misura contro il Manchester City, che festeggiò con un gol di Rodri. Dopo la partita, la premiazione e la grande festa, Pep Guardiola si presentò in conferenza stampa, disse qualcosa sull'Inter e su Simone Inzaghi. Quelle parole oggi si presentano come totalmente profetiche.

Due finali di Champions in tre anni per Guardiola

"Oggi hai perso ragazzo, ma non significa che debba piacerti". Questa frase, tratta da un film di una nota e splendida saga, calza a pennello per ogni sportivo, ma ogni sportivo deve fare i conti con le sconfitte, grandi o piccole che siano. Pep Guardiola nel 2021 sembrava dover fare un sol boccone del Chelsea nella finale di Champions, ma il City sul più bello evaporò e perse clamorosamente 1-0.

Due anni dopo il cerchio si è chiuso, a Istanbul, dove il Manchester batté 1-0 l'Inter. Alla vigilia sembrava una partita senza storia, non fu così e anzi l'Inter ebbe tanti rimpianti, per via di un paio di occasioni divorate dai suoi attaccanti.

Pep profetico dopo Manchester City-Inter 2023

Guardiola celebrò il terzo titolo in Champions (meglio di lui solo Ancelotti). Un trionfo che si gustò. Con signorilità, dopo la finale, parlò anche dell'Inter e al tecnico dei nerazzurri mandò un messaggio preciso: "A Inzaghi vorrei dire che quello che sta provando ora noi l'abbiamo provato due anni fa. Deve pensare che allena la seconda squadra più forte d'Europa, quindi una grandissima squadra. Tornerà in finale. Lo sport è così: a volte vinci, a volte perdi". Ha avuto ragione. L'Inter è in finale di Champions, contro PSG o Arsenal. Inzaghi proverà a emulare totalmente Guardiola, che perse nel 2021 e vinse due anni più tardi.

La gioia del Manchester City dopo il successo nella finale di Champions League con l'Inter del 2023.

Guardiola anche dopo Barcellona-Inter ha incensato Inzaghi

Guardiola, che ha sempre il cuore blaugrana, per la verità anche la scorsa settimana si era espresso sull'Inter, incensando sia la squadra che il suo allenatore: "L'Inter ha dimostrato ancora una volta, come quando li abbiamo battuti in finale di Champions League, quanto sono incredibili: come difendono, le transizioni, la fisicità e la buona organizzazione. Inzaghi è un allenatore incredibile".