La Procura Federale apre un’indagine su Perugia-Benevento: ipotesi di illecito sportivo La Procura della FIGC ha aperto un’indagine sul gol del 3-2 di Kouan in Perugia-Benevento. Nonostante quel successo il Perugia è retrocesso in Serie C.

A cura di Alessio Morra

Il Procuratore Federale Giuseppe Chiné ha aperto un procedimento sulle "modalità di realizzazione della rete del definitivo 3-2 nella gara Perugia-Benevento della 38ª e ultima giornata del campionato di Serie B, con “l’ipotesi di illecito sportivo". Acquisti i filmati della partita. Nei prossimi giorni saranno ascoltati i i tesserati coinvolti nell'azione che ha portato al gol.

I fatti risalgono all'ultima giornata della Serie B 2022-2023, disputata venerdì 19 maggio, quando il club umbro nonostante il successo sul Benevento è retrocesso in Serie C. L'incontro del Renato Curi si è disputato in contemporanea a quello tra Palermo e Brescia. Perché Brescia e Perugia lottavano per non retrocedere. Ai lombardi bastava un punto per accedere ai playout, ma in caso di sconfitta del Brescia le due squadre sarebbero finite in parità di punti e sarebbe stato il Perugia a disputare il playout.

Il Brescia in rimonta strappa un eccellente 2-2 in casa del Palermo e così blinda il 17° posto (sfiderà il Cosenza ai playout). Il Perugia invece dopo essere finito sotto di un gol nel primo tempo con il Benevento ribalta il risultato prima di subire il gol del pari al 91′. Ma al 94′ arriva il gol del 3-2 di Kouan. Un gol che non è bastato alla squadra guidata da Castori per ottenere la salvezza, e un gol che ora sarà soggetto di indagine.

Nei prossimi giorni Chiné e i suoi collaboratori sentiranno i tesserati di Perugia e Benevento, che quando è sceso in campo al Curi era già retrocesso, coinvolti nell'episodio del gol del 3-2 di Kouan. Il club del presidente Santopadre finisce ulteriormente agli onori delle cronache dopo le fortissime polemiche a distanza con la Reggina.