Il tabellone dei playoff di Serie B: Reggina e Venezia qualificati, Palermo fuori. Il Perugia in C Reggina e Venezia si sono aggiudicati gli ultimi due posti nei playoff di Serie B da cui uscirà la terza squadra promossa in Serie A assieme a Frosinone e Genoa. Il Palermo è fuori, fermato in casa dal Brescia che così si qualifica al playout contro il Cosenza e condanna il Perugia alla Serie C.

A cura di Paolo Fiorenza

La Serie B ha espresso stasera i verdetti che mancavano al termine dell'ultima giornata della stagione regolare: Reggina e Venezia si sono aggiudicati gli ultimi due posti nei playoff da cui uscirà la terza squadra promossa in Serie A assieme a Frosinone e Genoa, beffando il Palermo che è rimasto fuori piazzandosi al nono posto finale.

I calabresi hanno ottenuto i tre punti che gli servivano battendo in casa l'Ascoli per 1-0, mentre i rosanero non sono riusciti ad andare oltre il 2-2 interno col Brescia e dunque non hanno approfittato della sconfitta del Venezia a Parma per 2-1. Pur battuti e raggiunti a quota 49 dal Palermo, i lagunari restano avanti per gli scontri diretti.

In coda è il Perugia la terza compagine a retrocedere direttamente in Serie C con SPAL e Benevento. Inutile il successo interno degli umbri per 3-2 proprio sulle Streghe giallorosse. L'ultima squadra a scendere di categoria sarà decisa dal playout tra Brescia e Cosenza.

Il tabellone dei playoff di Serie B

Nel primo turno dei playoff si giocheranno, in gara secca, Cagliari-Venezia e Sudtirol-Reggina. Le due partite sono in programma il 26 e 27 maggio.

Bari e Parma, piazzatesi rispettivamente terza e quarta al termine del campionato, saranno impegnate nel turno successivo in partite di andata e ritorno contro le vincenti delle sfide suddette: il Bari contro la vincente di Sudtirol-Reggina, il Parma contro la vincente di Cagliari-Venezia. Le gare di andata si giocheranno il 29 e 30 maggio, quelle di ritorno il 2 e il 3 giugno.

I playoff termineranno con la finale, anche questa in doppio confronto (8 e 11 giugno), col ritorno in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare.

Chi gioca il playout di Serie B

Saranno Brescia e Cosenza, classificatesi rispettivamente al quintultimo e al quartultimo posto al termine della regular season, a giocarsi la permanenza in Serie B nel playout. La doppia sfida con andata e ritorno deciderà chi farà compagnia a Perugia, SPAL e Benevento nella retrocessione in Serie C. Le due gare si giocheranno il 25 maggio e l'1 giugno.