video suggerito

La prima foto di Lucio dopo l’incidente col camino che gli ha provocato ustioni sul 18% del corpo L’ex calciatore dell’Inter è stato vittima di un incidente domestico ed ha il corpo ricoperto di ustioni. Su Instagram è stata pubblicata la prima immagine. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

19 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ex calciatore dell'Inter Lucio nei giorni scorsi è stato ricoverato in terapia intensiva a Brasilia dopo un terribile incidente domestico. L'ex difensore era stato vittima dell'esplosione di un camino ecologico all'interno della sua abitazione. Il calciatore sul suo profilo Instagram ha postato un'immagine in una stories e la foto pubblicata è senz'altro impressionante.

Ustione sul 18% del corpo per Lucio dopo un incidente domestico

Venerdì scorso il brasiliano, che con l'Inter vinse il Triplete nel 2010, era stato ricoverato in ospedale. La notizia ha destato preoccupazione perché il comunicato parlava di terapia intensiva: "Lucio è stato ricoverato ieri in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni". Il successivo bollettino aveva confermato il ricovero e che nonostante condizioni di salute molto serie il calciatore non era in pericolo di vita. La tv brasiliana Globo ha successivamente reso noto che l'ex calciatore ha riportato ustioni su circa il 18% del corpo, alcune di queste di secondo grado. Nei giorni immediatamente successivi ha subito due operazioni chirurgiche.

L'immagine di Lucio in ospedale con la moglie

Lucio è stato affidato a un team specializzato in trattamenti per grandi ustionati presso l'Hospital Brasilia – Rede Americas. L'ex di Inter e Juventus è cosciente e stabile e sta rispondendo alle cure. Ora è stata pubblicata la prima immagine di Lucio, che è accompagnato dalla moglie che lo tiene per mano. L'ex giocatore è immortalato di spalle, si notano, e bene, le tante bende, fasciature anche sulle braccia. Fasce sul capo per l'ex difensore e dal ginocchio in giù. A corredo è stato posto il Salmo 46:1: "Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle avversità".