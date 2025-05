Lucio ricoverato per ustioni: paura per l’ex difensore dell’Inter dopo un incidente domestico

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Momenti di grande paura quelli vissuti da Lucio nelle ultime ore. L'ex difensore dell'Inter è stato infatti ricoverato in ospedale in Brasile e in questo momento è sotto osservazioni per via di alcune ustioni riportate a seguito di un incidente domestico. Come riportato da ‘Globoesporte' il bollettino medico diramato dall'ospedale di Brasilia ha reso note le sue attuali condizioni di salute. Lucio si trova in terapia intensiva. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ma sicuramente sarà stata seria vista la necessità di ricorrere al ricovero presso l'ospedale.

Questo il bollettino diramato dall'ospedale: "L'ospedale di Brasilia comunica che Lucimar Ferreira, "Lúcio", ex difensore della nazionale brasiliana di calcio, è stato ricoverato ieri in ospedale per ustioni. Il paziente è stabile, cosciente e sotto le cure di un team multidisciplinare; riceve monitoraggio medico specializzato per il trattamento delle ustioni". Secondo quanto riferiscono ora i media brasiliani nelle prossime ore l'ex giocatore verrà presto trasferito in un altro ospedale privato a Brasilia ma le sue condizioni attuali restano stabili.

Lucio in campo lo scorso anno durante la partita amichevole dell'Inter del Triplete.

A 47 anni, Lúcio si è ritirato dal calcio giocato nel 2020. Nelle sue ultime stagioni da atleta professionista, l'ex giocatore, che vanta importanti esperienze in importanti club calcistici europei come l'Inter e il Bayern Monaco, ha difeso i colori del Gama e del Brasiliense, l'ultimo club della sua carriera. Di recente, nell'ottobre 2024, Lucio ha assistito a uno degli allenamenti della Nazionale brasiliana a Brasilia. In quel periodo la squadra guidata da Dorival Júnior si stava preparando ad affrontare il Perù, in una partita valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

Il legame di Lucio con l'Inter del Triplete

Il legame con l'Inter da parte di Lucio non si è mai fermato. Il giocatore lo scorso anno ha infatti partecipato a una partita amichevole della squadra leggende dei nerazzurri che contava tra i tanti proprio il brasiliano insieme ad altri protagonisti del Triplete e che hanno fatto la storia dell'Inter. Un combattente in campo e fuori Lucio che nella sua carriera in Italia ha anche vestito la maglia della Juventus. Da capire ora gli aggiornamenti circa le sue condizioni fisiche dopo questo incidente ma sicuramente dovrà restare in ospedale ancora sotto osservazione.