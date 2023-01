La prima di Joao Felix al Chelsea è un incubo: espulsione diretta dopo neanche un’ora di gioco La prima di Joao Felix con la maglia del Chelsea è stata un vero incubo. Il portoghese ha ricevuto un’espulsione diretta dopo nemmeno un’ora di gioco contro il Fulham.

A cura di Fabrizio Rinelli

Doveva essere la sua notte, quella del riscatto e dello schiaffo morale a Simeone e all'Atletico Madrid che l'hanno lasciato partire come se fosse un pacco postale. Già, perché la cessione di Joao Felix al Chelsea in questa sessione di mercato è stata più di un sorpresa. Non tanto per la qualità del giocatore e il blasone della società, quanto per l'investimento fatto dagli inglesi. I blues hanno infatti sborsato ben 11 milioni per acquistare in prestito il talento portoghese dall’Atletico Madrid.

Il bruttissimo fallo di Joao Felix.

Una somma importante per soli sei mesi in Inghilterra. Ma le ambizioni del Chelsea sono altissime e allora meglio rischiare. Ma purtroppo per i Blues la prima ufficiale del portoghese in Premier League è un autentico disastro. L'attaccante portoghese, arrivato neanche 24 ore fa in Inghilterra, è stato espulso a inizio ripresa per un brutto fallo commesso ai danni di Tete. Doveva essere la stella di questo match contro il Fulham valido per la settima giornata di campionato e invece in meno di un'ora la partita del gioiello lusitano si è trasformato nel suo peggiore incubo.

Le proteste dei giocatori del Chelsea dopo il rosso a Joao Felix.

Il Fulham era passato per primo in vantaggio con il gol dell'ex Willian poi il pareggio di Koulibaly prima che Joao Feliex finisse anzitempo sotto la doccia. Potter l'ha schierato subito titolare e l'inizio non era stato neanche male. Poi però nella ripresa l'arbitro Coote ha dovuto inevitabilmente estrarre il cartellino rosso per quel bruttissimo fallo su Tite. Espulsione diretta nonostante le proteste dei compagni di squadra che hanno provato invano a far tornare il direttore di gara sui propri passi. Il giocatore, scuro in volto, si è diretto subito nel tunnel degli spogliatoi accompagnato da alcuni membri dello staff tecnico inglese.

Nel finale la doccia fredda per il gol di Vinicius che ha dato al Chelsea un'altra delusione dopo le sconfitte con il Manchester City e il pareggio a sorpresa contro il Nottingham Forest. Joao Felix è stata però solo l'ultima di altre problematiche avute da Potter in partita. Il tecnico dei londinesi ha dovuto anche sostituire Jorginho per infortunio che ha complicato ulteriormente le cose. Quella del portoghese comunque sarà solo una parentesi al Chelsea dato che l'Atletico Madrid ha rinnovato il contratto del giocatore fino al 2027 prima della cessione a titolo temporaneo.