La prima decisione di Ronaldo come presidente del Cruzeiro: arriva l’esonero del suo ex allenatore Ronaldo è diventato proprietario del Cruzeiro e la sua prima decisione ha creato un certo clamore: il Fenomeno ha esonerato il suo ex allenatore Vanderlei Luxemburgo.

A cura di Vito Lamorte

Poche settimane fa Ronaldo è diventato il nuovo proprietario del Cruzeiro, la squadra che lo ha lanciato nel calcio brasiliano. Il Fenomeno, che è già presidente del Valladolid, ha deciso di acquistare il 90% delle azioni del club per cercare di mettere a posto la tremenda situazione economica della Raposa: la società di Belo Horizonte ha un debito di 7,7 milioni di euro con la FIFA e l'ex calciatore di Barcellona, Inter e Real Madrid sta già lavorando attraverso un team specializzato per mettere a posto i conti.

Il primo a farne le spese è stato il suo ex allenatore Vanderlei Luxemburgo. L'allenatore 69enne e il suo staff sono arrivati al Cruzeiro lo scorso agosto ma la nuova linea societaria ha deciso di invertire la rotta proprio a partire dalla conduzione tecnica: la Raposa annuncerà il suo sostituto nelle prossime ore.

Luxemburgo ha allenato il Fenomeno sia nella nazionale brasiliana che al Real Madrid, ma questo non è bastato per evitargli l'esonero. Questo il messaggio con cui Cruzeiro ha ufficializzato la decisione: "Dall'istituzione di un audit interno, il Comitato di transizione ha analizzato tutte le operazioni, le procedure e i contratti in vigore al fine di sviluppare una gestione efficiente del Cruzeiro. Al fine di adeguare i conti alla realtà di bilancio del club, il consiglio è stato costretto a non rinnovare con l'attuale staff tecnico. La nuova squadra sarà annunciata nei prossimi giorni. Allo stesso tempo, sono in corso altre chiusure nel reparto calcio. Il Cruzeiro ringrazia immensamente tutti i professionisti per i loro servizi".

Un altro caso singolare è quello di Sidnei, che si era liberato dal Betis a parametro zero ed era stato già ufficializzato dal club brasiliano ma la nuova proprietà del Cruzeiro avrebbe già contattato il procuratore del calciatore per spiegargli come l'accordo non potrà essere rispettato. L'entourage di Sidnei starebbe valutando l'idea di fare causa al club di Belo Horizonte ma la situazione economica viene prima di tutto in questa nuova gestione.

Si prospetta un rinnovamento totale nel Cruzeiro targato Ronaldo. Staremo a vedere.