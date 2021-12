Ronaldo compra il Cruzeiro, un folle gesto d’amore: il club è sull’orlo del fallimento Ronaldo Luiz Nazario de Lima, meglio noto a tutti come Ronaldo ‘Il Fenomeno’, è venuto in soccorso del Cruzeiro. Ha comprato il 90% delle quote di un club sull’orlo del fallimento: un gesto d’amore.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un folle gesto d'amore senza badare a spese. Ronaldo Luiz Nazario de Lima, meglio noto a tutti come Ronaldo ‘Il Fenomeno', è venuto in soccorso del Cruzeiro. Il club brasiliano di Belo Horizonte che da ben tre anni milita nella Serie B dopo la cocente retrocessione del 2019. Una nobile decaduta del calcio carioca che ha trovato proprio in Ronaldo l'ultima persona a voler credere in questo storico club. Già perché l'ex attaccante che ha fatto maggiormente le fortune di Inter e Real Madrid, diventerà proprietario del 90% delle azioni del Cruzeiro sborsando una cifra pari a 62 milioni di euro.

Il 10% delle azioni restanti invece continueranno ad appartenere, come prevede lo Statuto, allo stesso club brasiliano. Ronaldo in questo momento possiede anche il 51% delle azioni del Real Valladolid in Spagna dopo aver versato ben 30 milioni nelle casse del club. Ora il suo obiettivo è quello di salvare il Cruzerio, sull'orlo del fallimento. Il club è davvero indebitato ma Ronaldo, pur di assumere il comando del club e cercare di risollevare le sorti della squadra, ha usufruito di una nuova legge brasiliana che facilita la trasformazione di un club in azienda.

Ronaldo infatti in questi anni sta dimostrando di essere un autentico filantropo degli affari. Oltre ad essere stato un grande campione del calcio giocato, l'ex ‘Fenomeno' è riconosciuto da tutti come uno degli ex giocatori di maggior rilievo nell'ambito finanziario. L'operazione Cruzeiro è maturata però soprattutto per una sua volontà, quasi un dovere morale nei confronti di un club che gli ha dato la possibilità di esplodere ancor prima che lo facesse il PSV in Olanda: "Avevo un grosso debito di riconoscenza verso il Cruzeiro – ha detto – Sono felicissimo di aver potato a termine questa operazione".

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Ronaldo ha ripercorso le tappe di questa operazione e ha un intento ben preciso: "Riportare il Cruzeiro dove merita". Ronaldo ha lanciato un appello ai tifosi: "Avvicinatevi di nuovo alla squadra e tornate a riempire lo stadio, ci servirà essere uniti e forti". Il progetto di fatto è molto ambizioso e la carica di Ronaldo ha già contagiato il popolo del Cruzeiro. Certo, non sarà facile ripartire subito allestendo una squadra di livello, ma bisognerà prima risanare i debiti della società. Secondo quanto riferito dal partner di XP Investimentos, uno dei responsabili dell'accordo firmato con Ronaldo, Pedro Mesquita, ha affermato che la situazione finanziaria del club è delicata e che i dirigenti stanno correndo contro il tempo per risolvere il problema importi quanto prima.

“Il più grande contributo iniziale di Ronaldo è già nel contratto, ma l'operazione deve essere conclusa perché lui possa dare questo contributo". L'ex campione brasiliano infatti ha già definito le prime azioni non appena conclusa l'intera transazione: dare un contributo di 50 milioni per pagare i debiti di emergenza e onorare i primi impegni di 2022. Tra le principali somme da pagare c'è un debito di circa 22 milioni verso la FIFA, che attualmente impedisce alla squadra di tesserare giocatori.