La previsione di Ranieri sull'ultima partita della Roma: "Non andremo in Champions Lesgue" Ranieri non si fa trascinare dall'entusiasmo per la sua ultima partita sulla panchina della Roma, ancora in lotta per la Champions: "Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chances di noi"

A cura di Ada Cotugno

Claudio Ranieri è molto realista per quanto riguarda la sua ultima partita sulla panchina della Roma. Dopo la vittoria contro il Milan i giallorossi sono rimasti in piena volata Champions, con il quarto posto da giocarsi con la Juventus negli ultimi 90 minuti della stagione: le due squadre sono divise da un punto, eppure l'allenatore non sembra essere convinto di riuscire a superare i bianconeri proprio al traguardo finale. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di ‘Un Giorno da Pecora', programma di Rai Radio 1, e tra scaramanzia e rassegnazione ha parlato dell'ultima sfida che lo attende.

Ranieri non crede alla Champions della Roma

L'ultima partita della stagione deciderà quale squadra tra Roma e Juve finirà in Champions League il prossimo anno. I bianconeri sono avanti di un punto e hanno il destino nelle loro mani, ma tutto può accadere prima del gong che chiuderà questo folle campionato, deciso tutto all'ultimo secondo. I giallorossi dovranno vincere e incrociare le dita, sperando nel colpaccio del Venezia che lotta ancora per potersi salvare: sarebbe uno scenario clamoroso ma ancora possibile, al quale però Ranieri non crede con molta forza.

C'è una buona dose di scaramanzia nella sua profezia, un piccolo escamotage anche per scaricare la pressione dalle spalle della sua squadra in vista di una partita così importante: "Noi non andremo in Champions League. Ci proveremo con tutte le nostre forze ma credo che la Juventus abbia più chances di noi". Lottare sì, ma con poche speranze di riuscita, almeno secondo quanto dice l'allenatore che cerca forzatamente di mantenere i piedi per terra, senza farsi trasportare troppo dall'entusiasmo che potrebbe rivelarsi controproducente. Gli fanno però notare che la Juve dovrà giocare contro una squadra in cerca della salvezza, che dunque giocherà al massimo delle possibilità per non perdere il treno della Serie A: "È vero. Non è semplice". Non cambia idea, ma forza il concetto per allontanare le ombre e poter giocare con la testa libera.