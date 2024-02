La polemica di Hummels contro il VAR dopo PSV-Borussia: “Contro Chelsea o PSG non sarebbe successo” Il rigore assegnato al PSV non è andato giù a Hummels che, senza giri di parole, si è esposto contro l’arbitro e il VAR: “Il rigore assegnato contro di noi è ridicolo” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Il pareggio per 1-1 tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund nell'andata degli ottavi di finale di Champions League ha scatenato un mare di polemiche tra i tifosi tedeschi e anche Mats Hummels ha fatto sentire la sua voce. Sotto la lente di ingrandimento è finito il rigore che ha permesso agli olandesi di pareggiare i conti nel secondo tempo, una concessione troppo generosa secondo il giocatore che dopo la partita si è sfogato sui social.

Proprio come un normale tifoso arrabbiato per una decisione arbitrale che non condivide, Hummels non le ha mandate a dire al direttore di gara e al VAR che secondo lui hanno completamente sbagliato la lettura del suo intervento. All'inizio della ripresa il difensore è entrato in scivolata in area di rigore per fermare un'azione pericolosa di Tillman che, cadendo a terra dolorante, ha regalato al PSV un calcio di rigore fondamentale.

La scelta di assegnare la sanzione più pesante è stata discussa sui social, visto che secondo la maggior parte delle persone il giocatore non tocca il piede dell'avversario ma soltanto il pallone. È la tesi portata avanti anche da Hummels che non è riuscito a mordersi la lingua e a trattenere le dita dopo la partita, riversando sul suo profilo ufficiale di X tutta la rabbia per il risultato ottenuto e per l'ingiustizia che a suo dire avrebbe subito il Borussia Dortmund.

Il difensore non ha usato giri di parole: "Twitter se lo aspetta, Twitter lo sa: che rigore ridicolo quello fischiato contro di noi". E, come se non bastasse, nel suo duro sfogo se la prende anche con il VAR tirando in ballo altre squadre che (come si legge tra le righe) sarebbero state favorite dagli arbitri in un contesto simile: "Non credo che queste decisioni vengano prese anche contro il Chelsea o con il PSG col VAR".