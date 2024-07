video suggerito

La più bella telecronaca del trionfo della Spagna agli Europei l’ha fatta un inglese: da brividi La più bella telecronaca della vittoria della Spagna agli Europei contro l’Inghilterra l’ha fatta un giornalista inglese: Peter Drury da brividi dopo il fischio finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Spagna ha battuto per 2-1 l'Inghilterra ed è diventata per la quarta volta campione d'Europa. Il fischio finale del finale di Berlino ha dato vita a pezzi di cronaca tv e radio che rimarranno nella storia, in maniera positiva per la Roja e negativa per i Three Lions, e la più bella è stata fatta da un telecronista inglese.

Si tratta di Peter Drury, giornalista inglese di Sky Sports e della NBC Sports, che ha commentato l'ultimo atto di EURO 2024 e ha elogiato la vittoria della nazionale spagnola su quella inglese per 2-1 grazie al gol di Oyarzabal nei minuti finali del match dell'Olympiastadion.

La più bella telecronaca del trionfo della Spagna l'ha fatta un telecronista inglese

Drury subito dopo il fischio finale di Francois Letexier ha espresso tutta la sua ammirazione per la Spagna: "La Spagna è ancora una volta campione d'Europa. E ha vinto la squadra migliore. Ancora una volta questa entusiasta nazionale ha partecipato alla festa e ha dato vita ad un ballo bellissimo. Danno spettacolo, sono giovani, sono brillanti, sono liberi. Sono campioni. E l’Inghilterra è battuta".

Leggi anche Chiellini fischiato dagli inglesi mentre riconsegna il trofeo degli Europei: la sua reazione è epica

Il giornalista inglese ha parlato del percorso della selezione spagnola e del modo in cui ha vinto per la quarta volta gli Europei: "Ne hanno giocate sette, ne hanno vinte sette. Il sorriso bello della gioventù, il bel calcio di questa nazionale che ha incantato il torneo e ora l'ha vinto. Fiumi di lacrime e tanta gioia".

Infine Peter Drury ha fatti riferimento ai festeggiamenti che ci sarebbero stati per tutta la notte in ogni angolo di Spagna dopo la vittoria di EURO 2024: "Così la Spagna diventa la prima quattro volte campione d'Europa e in lungo e in largo in quel bellissimo paese si ballerà tutta la notte. La Spagna trionfa sull'Inghilterra a Berlino per due gol a uno".

Un bellissimo omaggio da parte del giornalista nato a Witham, che ha messo da parte il cliché del cronista fazioso quando è in campo la sua nazionale e ha elogiato in maniera eccellente la Spagna appena diventata campione d'Europa. Una vera lezione di giornalismo e di imparzialità.