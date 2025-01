video suggerito

La pioggia trasforma il campo dell’Anstey Nomads in una piscina: il presidente l’attraversa in canoa Nel nord dell’Inghilterra le incessanti piogge hanno creato una situazione più che surreale tra i campi delle Leghe minori. Ad avere la peggio l’impianto dell’Anstey Nomads: in un video postato dal club si vede il presidente in canoa attraversare il terreno di gioco, trasformatosi in una piscina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile ma vero: un campo di calcio che si è trasformato in una vera e propria piscina all'aperto. E' accaduto in Inghilterra quando le incessanti piogge hanno messo KO l'impianto sportivo dell'Anstey Nomads che hanno dovuto abbandonare ogni idea di poter giocare di fronte ad una situazione quasi surreale. Il terreno di gioco è sparito, lasciando al suo posto una immensa distesa d'acqua. Attraversata in canoa dal presidente del club in un video poi postato dalla società sul proprio account ufficiale, ironizzando sull'incredibile contrattempo.

Forte maltempo nel Nord d'Inghilterra: le incessanti piogge bloccano il calcio minore

Il maltempo ha avuto la peggio, decisamente. Chi in Italia ricorda l'oramai storico campo di Perugia dove nel lontano 14 maggio 2000 dove la Juventus perse uno scudetto "infangato" – nel vero senso della parola – dalle polemiche che rimbombano ancor oggi, si dovrà ricredere sul concetto di "impraticabilità". Perché quanto accaduto nel nord dell'Inghilterra ha dell'incredibile e – molto probabilmente – dell'irripetibile: diverse partite della Northern Premier League Midlands Division sono state infatti cancellate per le costanti piogge che hanno reso ingiocabili i campi dei vari stadi.

Il campo dell'Anstey Nomads trasformato in piscina: il presidente lo attraversa in canoa

Tra questi è però spiccata la condizione surreale dell'impianto dell'Anstey Nomads, in cui il terreno di gioco ha lasciato spazio ad una piscina. Così la sfida al Darlaston Town non si è potuta svolgere, rimandandola a tempo indeterminato perché per risolvere la situazione e riportarla alla normalità ci vorrà più che un paio di giornate di sole, a tal punto che, con una massiccia dose di autoironia lo stesso club inglese ha voluto riderci sopra postando un video che mostrava le condizioni del terreno di gioco: attraversato in canoa dal proprio presidente.