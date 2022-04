La petizione dei tifosi per togliere la fascia da capitano a Maguire: “Una farsa da 80 milioni” I tifosi del Manchester United hanno aperto una campagna per destituire Harry Maguire dal proprio ruolo di capitano: “Un flop, da vendere. Non ci rappresenta”. Già raccolte oltre 30 mila firme.

A cura di Alessio Pediglieri

Aria di rivoluzione totale in casa Manchester United e non poteva essere altrimenti viste le ultime stagioni fallimentari sia sul fronte prettamente dei risultati sportivi sia su quello della programmazione e rilancio. Un club in disarmo, crollato sotto scelte sbagliate, fronde interne, investimenti e scommesse perse strada facendo. E nel giorno dell'ufficialità dell'ultimo colpo di spugna che vedrà Erik ten Hag essere il prossimo allenatore dei red devils è tornata alla ribalta anche l'iniziativa da parte del popolo United nel cambiare anche le gerarchie intere alla squadra.

Il futuro è già oggi: ten Hag sarà il nuovo tecnico del Manchester e con lui arriverà in estate la classica forbice con cui fare tagli netti per una nuova riprogrammazione. L'ennesima, a dire la verità perché la triste e cruda realtà di Old Trafford è che dopo Sir Alex Ferguson chiunque si sia seduto su quella panchina ha fallito. Una lunga fila di tecnici, da Mourinho a Rangnick. E in campo non è stato molto differente: tanti campioni, alcuni assoluti, ma nessun uomo che si è dimostrato nei fatti quello decisivo per svoltare pagina.

Stando all'ultima stagione in cui si è toccato più volte il fondo, i tifosi hanno perso le ultime briciole di pazienza e da giorni hanno aperto le porte ad una iniziativa che ha convogliato in un giocatore preciso tutta la propria frustrazione: Harry Maguire, il capitano. Già da tempo al centro di rumor per un rendimento considerato altamente insufficiente, su spaccature interne nello spogliatoio dei diavoli rossi, tra frizioni più o meno confermate anche con lo stesso Cristiano Ronaldo, contro il centrale difensivo è stata aperta una petizione, per togliergli la fascia, ultimo segnale di una totale mancanza di riconoscimento con questa squadra da parte dei supporter.

Il tutto è stato inserito sul portale adibito a questa tipologia di proposte, change.org da parte di un tifoso, stanco delle pessime prestazioni del proprio giocatore e davanti alla clamorosa sconfitta umiliante subita con il Liverpool

"Cari fan del Man Utd, siamo stufi di questo flop da 80 milioni di dollari che si esibisce come nostro capitano. Il fatto stesso che sia costato 80 milioni di sterline è una farsa e una vittoria da parte di chi l'ha venduto. Il club è dei tifosi e i tifosi hanno parlato! Togliere a Harry Maguire la carica di capitano del club è un passo nella giusta direzione per la nostra rinascita. Se possibile, vendi anche lui. La nostra pazienza è esaurita! Quando è troppo è troppo. Rendi di nuovo grande il Manchester United. Ascolta i fan! Firma la petizione"

La petizione ha quasi raggiunto il suo scopo, di raccogliere 35 mila firme, voci di tifosi di cui non si potrà tenere conto all'interno del club, che intanto ha già promosso ten Hag a nuovo tecnico e dovrà decidere anche del destino di Maguire oggi capitano solamente in modo formale, per una fascia al braccio che i tifosi (e sembrerebbe anche alcuni compagni) non considererebbero però tale, sul campo come negli spogliatoi.