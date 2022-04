Maguire ridicolizza se stesso e il disastroso United: chiama il fallo di mano di un compagno La sintesi perfetta del momentaccio del Manchester United, battuto oggi dall’Everton, è l’episodio tra lo sconcertante e il ridicolo di cui si è reso protagonista il capitano Harry Maguire.

A cura di Paolo Fiorenza

Neanche il ritorno in campo di Cristiano Ronaldo ha potuto risollevare le sorti dello scalcagnato Manchester United di quest'anno, battuto in trasferta per 1-0 da un Everton che sta lottando disperatamente per salvarsi e che era reduce da 6 sconfitte nelle ultime 7 partite. La rete di Gordon al 27′ del primo tempo è bastata per far scivolare i Red Devils al settimo posto nella classifica della Premier League, con la zona Champions che si allontana sempre di più.

L'avvicendamento di Solskjaer con Ralf Rangnick nello scorso autunno non ha prodotto gli effetti sperati, anzi: sotto la gestione del tecnico tedesco – che già si sa che lascerà la panchina a fine stagione, rimpiazzato probabilmente da Erik ten Hag – sono arrivate appena 9 vittorie in 22 partite, di cui solo 3 nelle ultime 12. Troppo poco per sperare in qualcosa di più dell'attuale abisso di 22 punti che separano lo United dai cugini del City, che domani si giocheranno il titolo nello scontro diretto stellare con il Liverpool a Etihad Stadium.

Cristiano Ronaldo a terra a Goodison Park: è l’immagine dello United

Il portiere De Gea è stato il primo giocatore dello United a uscire dallo spogliatoio e ha definito il risultato di oggi una "vergogna": "Avremmo dovuto vincere questa partita. Non segniamo ma non creiamo neanche occasioni per segnare. Non siamo abbastanza bravi, questo è certo. Sarà difficile essere tra le prime quattro. Loro hanno giocato mercoledì ed erano stanchi, ma avevano di più voglia di noi, questo non è accettabile. È molto triste perdere oggi"

La sintesi perfetta del momento sconcertante della squadra di Ronaldo è la scena ridicola di cui si è reso protagonista il capitano – contestatissimo, sia come rendimento che come depositario della fascia – Harry Maguire nel corso del primo tempo del match contro l'Everton. In un'azione di gioco Nemanja Matic è sembrato toccare il pallone col braccio e Maguire, che era a due passi, ha alzato il braccio come per richiamare l'arbitro a fischiare il fallo di mano: peccato che si trattasse di un suo compagno… Peraltro lo stesso Maguire era stato involontario protagonista anche in occasione del gol partita segnato da Gordon, visto che la conclusione dal limite dell'area del centrocampista dell'Everton era stata deviata proprio dal capitano, che aveva messo fuori gioco De Gea. È davvero un momentaccio.