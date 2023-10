La pazzesca scommessa chiusa grazie ad un autogol al 90′: gioca 60 euro, ne vince 300mila L’autorete al 90° minuto siglata da difensore del Norwich Gibson ha permesso di chiudere la scommessa con una delle somme più grosse mai vinte: puntando 60 euro il fortunato scommettitore ha incassato una vincita di oltre 300mila euro.

A cura di Michele Mazzeo

Avrà esultato e non poco lo scommettitore britannico che sabato 7 ottobre ha messo a segno una delle vincite più grosse di sempre. Tredici esiti dei match di Premier League e Championship azzeccati che gli hanno consentito di tramutare la sua giocata da poco meno di 60 euro in una mega vincita da oltre 300mila euro.

Dovrà però ringraziare per sempre il difensore del Norwich Benjamin Gibson sfortunato protagonista dell'autorete arrivata al 90′ che ha permesso al Coventry di pareggiare e all'anonimo scommettitore, che aveva pronosticato il pareggio per il match della Ricoh Arena valido per l'undicesima giornata della seconda serie inglese, di incassare l'incredibile vincita.

Già perché dei tredici risultati azzeccati il pari tra Coventry e Norwich è stato certamente quello che lo ha fatto tribolare di più ma non è stato l'unico che lo ha tenuto in apprensione fino al fischio finale. Se le larghe vittorie di Everton (3-0 al Bournemouth), Chelsea (4-1 sul campo del Burnley), Middlesbrough (4-0 al Sunderland), Fulham (3-1 allo Sheffield United), Ipswich (4-2 al Preston) e Leicester (2-0 allo Stoke) non gli hanno creato grossi grattacapi, così come, seppur con qualche brivido in più, le vittorie di misura del Tottenham in casa del Luton (con gli Spurs che hanno giocato tutta la ripresa in dieci uomini) e del Leeds sul Bristol City, lo stesso non si può dire per gli altri tre pareggi pronosticati.

Cardiff-Watford (finita 1-1), Millwall-Hull (2-2) e Crystal Palace-Nottingham Forest (0-0) inevitabilmente lo hanno tenuto con il fiato sospeso fino a quando i rispettivi arbitri degli incontri non hanno emesso il triplice fischio finale decretando la fine della partita sul risultato di parità. Ed è proprio al fischio finale di Crystal Palace-Nottingham Forest, l'ultima a terminare delle 13 gare messe nella schedina, che è iniziata la festa per lo scommettitore attualmente più invidiato della Gran Bretagna (e forse non solo) che puntando 50 sterline (58 euro al cambio attuale) si è messo in tasca ben 264mila sterline (circa 306mila euro).

La schedina che ha garantito una vincita di 300mila euro

Luton-Tottenham (0-1) 2 Sunderland- Middlesbrough (0-4) 2 Everton-Bournemouth (3-0) 1 Fulham-Sheffield United (3-1) 1 Burnley- Chelsea (1-4) 2 Queens Park Rangers- Blackburn (0-4) 2 Leeds -Bristol City (2-1) 1 Ipswich-Preston (4-2) 1 Leicester-Stoke (2-0) 1 Cardiff-Watford (1-1) X Coventry-Norwich (1-1) X Millwall-Hull (2-2) X Crystal Palace-Nottingham Forest (0-0) X