La pazza idea di Agüero, tornare subito a giocare: “Un club mi ha già contattato” Sergio Agüero è stato costretto al ritiro a causa di un problema cardiaco ma il ‘Kun’ si dice pronto a riprendere gli allenamenti e sogna il rientro in campo. Un ricco club gli ha messo sul piatto un’offerta interessante, la risposta dell’argentino ha spiazzato tutti.

Sergio Agüero è stato costretto al ritiro dopo aver scoperto di avere un problema cardiaco.

Tornare a giocare nonostante i medici lo abbiano sconsigliato. Sergio Agüero non ha perso il vizio e nemmeno la speranza da quando è stato costretto al ritiro a 33 anni per un'aritmia cardiaca. Aveva detto sì al Barcellona dopo aver chiuso l'esperienza al Manchester City, per il ‘Kun' sembrava il miglior lieto fine possibile per la sua carriera: spendere spiccioli di talento e agonismo in una società prestigiosa, lottando ancora per titoli importanti, farlo accanto all'amico e connazionale, Lionel Messi. Invece, è andato tutto storto. La Pulce ha abbandonato i catalani per dirigersi a Parigi ma, alla luce della piega che ha preso la stagione, s'è fatto largo il rimpianto che avrebbe fatto meglio a restare "a casa sua". L'ex attaccante dei Citizens ha dovuto, suo malgrado, appendere le scarpette al chiodo.

Peggio di così…. peggio di così c'era (e c'è) solo la morte che ha iniziato a sorridere ad Agüero. Il malore avvertito durante il match con Alaves è stato un avvertimento molto chiaro: fermati oppure faremo un passo di strada assieme sotto braccio. Lacrime e commozione hanno accompagnato l'addio dell'argentino che s'è ritrovato catapultato fuori dal suo mondo da un giorno all'altro.

L’Inter Miami di David Beckham ha contattato Sergio Agüero ma il Kun per adesso ha detto no.

La sua vita è cambiata di colpo, nemmeno lo sfiorava l'idea che sarebbe andato "in pensione" a 33 anni. Credeva di avere ancora buone cartucce da sparare, di essere molto utile in una squadra che può permettersi il lusso di avere in rosa un campione del suo spessore. Ora è dietro le quinte, il calcio può solo vederlo da vicino ma la voglia di rimettere le scarpette e cimentarsi di nuovo è la stessa di sempre. "Devo ammettere che l'altro giorno mi è passato nella mente di tornare a giocare a calcio – le parole del Kun a Tyc Sports -. I medici me lo hanno sconsigliato e mi hanno raccomandato di non praticare attività per cinque, sei mesi ma io ho voglia di allenarmi di nuovo. E anche di giocare, magari con ritmi differenti".

Una proposta l'ha già ricevuta. Gli è arrivata da Miami dove a strizzargli l'occhio è stata l'Inter di David Beckham. Agüero ci ha pensato, la pazza idea lo ha stuzzicato poi ha prevalso la ragione. "Ho detto no – ha aggiunto -. Voglio chiamare il medico e parlarci". Adesso è in Qatar come inviato speciale ai Mondiali che si disputeranno nel prossimo inverno. Li vedrà da molto vicino anche se da un'altra prospettiva. "Mi ha invitato la Fifa. Quando vedi la considerazione che le persone hanno di te, capisci che è valsa tutti i sacrifici fatti in carriera".