Aguero torna nel mondo del calcio, la firma con l’Argentina è a un passo: “Andrò in Qatar” Sergio Aguero dopo aver lasciato il calcio giocato lo scorso dicembre a causa di problemi al cuore sta per tornare nel mondo del calcio, vicino l’accordo con l’Argentina.

A cura di Alessio Morra

Il Kun Aguero lo scorso 15 dicembre ha annunciato l'addio al calcio giocato. Un momento triste per tutti gli appassionati, perché l'argentino è stato uno dei più grandi bomber degli ultimi quindici anni. L'ex attaccante è stato costretto a ritirarsi per colpa di problemi cardiaci. Nei giorni scorsi Aguero ha parlato del suo dolore per questo distacco improvviso dall'attività, ma il calcio resta al centro dei suoi pensieri e sarà sempre nella sua vita. Il Kun ha annunciato che molto presto firmerà un contratto con la federazione argentina.

L'Argentina è una delle quindici nazionali che ha conquistato già la qualificazione per i Mondiali 2022. E nello staff tecnico del c.t. Lionel Scaloni ci sarà con ogni probabilità anche l'ex Manchester City. Proprio lui, parlando a Radio 10, ha anticipato la notizia. Manca solo l'ufficialità, ma in Qatar, con una veste diverse ci sarà anche lui: "Andrò in Qatar. Ci incontreremo con la Federazione la prossima settimana. Sono pronto per entrare a far parte dello staff tecnico. Ho già parlato con l’allenatore Lionel Scaloni, e con Claudio Tapia, presidente della Federcalcio. Voglio esserci. Il mio ruolo? La realtà è che se vado al Mondiale, sarò con i ragazzi, mi allenerò con loro. Non è un problema quale sia il mio ruolo. Voglio essere lì per motivarli".

Aguero si è ritirato dal calcio giocato a causa di un problema cardiaco e ha chiuso così la sua lunga carriera, una carriera vincente che è terminata dopo una breve esperienza al Barcellona. Il Kun ha conquistato 18 trofei, più l'oro olimpico. L'argentino ha segnato oltre 400 gol da professionista e con la nazionale dell'Argentina ha disputato tre Mondiali e cinque volte la Copa America, vincendola lo scorso luglio.