“Tottenham-Liverpool da rigiocare per errore tecnico”: clamoroso scenario dopo il disastro al VAR Per la prima volta Klopp ha parlato del gol annullato a Luis Diaz contro il Liverpool, aprendo alla possibilità di ripetere la partita: “L’unico risultato dovrebbe essere un replay”

A cura di Ada Cotugno

La controversa partita Tottenham-Liverpool potrebbe creare un precedente storico nell'epoca del VAR. Nella conferenza stampa alla vigilia dell'impegno di Europa League Jurgen Klopp ha parlato per la prima volta di una possibile ripetizione, causata dall'ormai celebre "errore umano significativo" che ha portato all'annullamento di un gol regolare segnato da Luis Diaz.

La storia ha ormai varcato i confini della Premier League per fare il giro del mondo e la pubblicazione del dialogo tra arbitro e VAR ha confermato ciò che tutti avevano già visto durante la sfida: il colombiano ha segnato un gol regolare, ma per un malinteso con il direttore di gara la rete è stata annullata. Il Liverpool alla fine ha perso la partita per un autogol di Matip a tempo scaduto, ma alla società non sono bastate le scuse arrivate da parte del PGMOL – ovvero il Professional Game Match Officials Limited, ente responsabile dell’arbitraggio delle partite di calcio – che ha ammesso il grave errore.

Come riporta il Daily Mirror la partita potrebbe essere addirittura ripetuta. Nelle ultime ore il Liverpool sta vagliando tutte le possibilità a sua disposizione e tra queste c'è anche quella del replay: la società potrebbe fare pressione sul consiglio della Premier League per convocare una commissione che avrebbe la capacità di implementare un replay, anche se la strada resta particolarmente complicata.

Una soluzione che scalda molto Klopp che per la prima volta dall'accaduto si è esposto con la stampa: "Ho visto il risultato, ho visto un gol e ho visto che non contava. È davvero importante affrontarlo in modo modo corretto. L'unico risultato dovrebbe essere un replay, ma probabilmente non accadrà. Se apriamo questa porta poi tutti la chiederanno, anche se penso che la situazione non abbia precedenti: ho 56 anni e sono assolutamente abituato alle decisioni sbagliate. Ma una cosa del genere, per quanto ricordo, non è mai accaduta".

Klopp ha parlato per la prima volta del gol annullato al Liverpool

Come sottolineato dall'allenatore il caso non ha nessun precedente della storia del calcio: mai prima d'ora si era vista una situazione del genere e dall'introduzione del VAR non si era mai visto un errore così chiaro e netto, frutto di un disguido. Il replay della partita resta una possibilità, ma il Liverpool non si è ancora mosso nel concreto. "In questa fase stiamo ancora esaminando le informazioni in nostro possesso", ha ribadito Klopp facendo calare il sipario sulla questione, senza chiarire se la società avesse già avanzato una richiesta formale per la ripetizione.