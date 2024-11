La nuova vita di Bonucci con l’Italia Under 20: si presenta ai giovani azzurri cantando una canzone

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

"Sono Leonardo Bonucci". Inizia così l'avventura dell'ex difensore della Juventus con l'Italia Under 20 allenata da Bernardo Corradi. L'ex leader della Nazionale campione d'Europa 2021 si presenta umilmente ai giovani azzurri nonostante la sua forte e nota figura. Lo fa con il classico rito d'iniziazione che solitamente viene riservato ai nuovi calciatori che approdano nelle varie squadra dopo essere stati acquistati. Bonucci ringrazia tutti, soprattutto Corradi e il suo staff e poi inizia a cantare una canzone molto apprezzata in sala.

Tutti infatti si trovavano in un ristorante, la classica sala riservata ai calciatori durante pranzi o cene nei ritiri. Bonucci, scalzo in piedi su una sedia con smartphone alla mano, ha cantato "Guasto d'amore", la canzone che l'autore, Bresh ha dedicato al Genoa. Bonucci viene accompagnato dagli applausi di tutti i calciatori presenti che hanno apprezzato tantissimo il gesto semplice ma carico di significato dell'ex difensore bianconero. Riparte da qui dunque Leo per scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Bonucci però prima di iniziare a esibirsi nella sua prestazione canora, ha detto alcune parole a tutti i presenti. "Al di là di quanto fatto da calciatore, per me inizia una nuova vita – ha spiegato dopo essersi presentato -. Ringrazio il mister e voi per l'opportunità. Essere qui significa crescere, migliorare". L'ex difensore della Juventus ha poi aggiunto: "La cosa più bella che potessi chiedere in questo inizio percorso, essere in mezzo ai giovani, a uno staff che mi fa divertire e che mi ha accolto. Quindi vi dedico questa canzone…".

La reazione degli ex compagni di squadra di Bonucci

Video e presentazione postati immediatamente da Bonucci sui propri canali social ufficiali e chiaramente subito sommersi da like e commenti, anche da parte dei suoi ex compagni di squadra. Kulusevski ad esempio scrive: "Bravo mr" mentre Perin simpaticamente sottolinea: "Voto 10: Esecuzione, atteggiamento, scelta musicale". Da ridere invece il commento di Acerbi che si è soffermato sulla frase iniziale dell'ex difensore bianconero: "Mi chiamo Leonardo Bonucci". Frase scritta dal centrale dell'Inter con tanto di risata.