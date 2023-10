La nuova maglia del Napoli per Halloween con i teschi: è ispirata a un luogo storico della città La scelta del club azzurro di proporre un casacca per Halloween con le teste di morto è un richiamo alla tradizione partenopeo, in particolare al Cimitero delle Fontanelle. Lì, secondo la tradizione popolare, si svolge il rito delle “anime pezzentelle”.

La presentazione della casacca attraverso un video girato nel Cimitero delle Fontanelle.

La nuova maglia del Napoli per Halloween è ispirata a un luogo storico della città e della tradizione partenopea. I teschi che compaiono sulla divisa di colore nero sono il prodotto della grafica Skulls Allover, un design speciale che si muove nel solco della scelta di legare la casacca del club campione d'Italia ad aspetti della tradizione partenopea.

Questa volta non c'è il Vesuvio che traspare sullo sfondo (come nel caso della divisa bianca) ma sono in evidenza le teste di morto: il dettaglio non si giustifica solo con l'evento di Halloween che cade il 31 ottobre (la sera che precede il giorno 1° novembre di Ognissanti, la festa che unisce cielo e terra) ma fa riferimento al Cimitero delle Fontanelle.

È la location scelta dalla società per girare la clip di presentazione girata per il lancio ufficiale del kit: il custode si accorge che su un monitor appare una persona incappucciata, è in piedi e ferma davanti alla telecamere come a richiamare l'attenzione su di sé. L'uomo va a sincerarsi di cosa sta accadendo e, mentre la telecamere inquadra teschi e ossa accatastati nei diversi ambienti, gli compare di fronte il calciatore, Cajuste, che indossa la nuova maglia.

I dettagli della nuova maglia del Napoli per Halloween.

Il Cimitero delle Fontanelle è l'antico sacrario partenopeo, chiamato in questo modo per la presenza in tempi remoti di fonti d'acqua che sgorgavano all'interno dell'ossario. Il luogo accoglie circa 40 mila resti di persone decedute per la grande peste (1656) e del colera (1836) e nel corso del tempo è divenuto anche meta dei percorsi turistici proposti ai visitatori interessati alla tradizione religiosa e popolare della città.

Al Cimitero è legata anche un credenza popolare, una cerimonia particolare nota anche come rito delle "anime pezzentelle": per ottenere la protezione e la benevolenza dello spirito di un defunto, in cambio la persona prometteva di prendersi cura e sistemare un cranio ("capuzzella", secondo il gergo dialettale) che corrispondeva a un'anima abbandonata ("pezzentella").

Il Cimitero delle Fontanelle è uno dei luoghi storici della Città di Napoli, come mostrato dalla clip del club.

Quanto alla maglia mostrata dal giocatore è talmente "impressionante" da provocare lo svenimento del custode, che non regge alla suggestione di quell'apparizione misteriosa. Costa 150 euro e viene spedita in una scatola confezionata per Halloween. "La stampa è in digitale su materiale tecnico traspirante – come si legge nella nota ufficiale -, sia sul corpo che su manica raglan. I dettagli piping sono nel colore azzurro Napoli. I loghi in transfer a rilievo argento arricchiscono il prodotto rendendolo unico e prezioso".