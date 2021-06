Tutte le strade per Granit Xhaka portano a Roma. Dopo aver trascinato la Svizzera ai quarti di finale di Euro 2020 con una prestazione sontuosa contro i campioni del mondo in carica della Francia, il centrocampista elvetico è pronto a trasferirsi nella capitale alla corte di José Mourinho. Il club giallorosso infatti ha rotto gli indugi e ha presentato un'offerta formale all'Arsenal: sul piatto 12 milioni di euro (più 3 milioni di bonus). I londinesi vorrebbero che la cifra si avvicinasse ai 20 milioni di euro ma la Roma fa leva sulla chiara volontà del giocatore con cui c'è già un accordo.

Volontà che lo stesso Xhaka non ha nascosto al termine della gara contro la Francia in cui, in seguito ad una prova di grande personalità e qualità (da antologia il lancio con cui ha messo Gravranovic in condizione di segnare il gol del 3-3 al 90′ e portare così il match ai tempi supplementari), è stato eletto come migliore in campo dalla Uefa. Concluso l'incontro il 28enne di Basilea parlando ai microfoni di Sky Sport ha ammesso la trattiva con la Roma rimandando però tutti i discorsi a quando il suo Europeo e quello della sua Svizzera (che venerdì 2 luglio nei quarti di finale affronterà la Spagna) sarà finito: "È interessante imparare nuove lingue, ho già imparato l'inglese dunque non si sa mai: in futuro potrei imparare l'italiano" ha infatti risposto il centrocampista quando gli è stato chiesto perché non abbia voluto fare l'intervista in italiano.

Ma Xhaka è stato ancora più chiaro sul suo possibile approdo alla Roma quando ha risposto alla domanda se ha intenzione di frequentare una scuola di italiano quando sarà nella Capitale: "Vedremo come andrà, tutti sanno cosa rappresenta la Roma – ha ammesso lo svizzero – ma adesso sono un giocatore dell'Arsenal. Dopo l'Europeo comincerò a pensare al mio futuro".

Tutto dunque fa pensare che a breve i giallorossi possano abbracciare il suo anti-Cristiano Ronaldo, e non solo per le qualità dimostrate in campo. Oltre ad aver preso per mano la Svizzera nella impronosticabile vittoria contro i campioni del mondo in carica della Francia chiudendo con il 92% di passaggi completati, zero lanci lunghi errati, cinque palloni recuperati, tre occasioni da rete create e lo splendido assist per Gavranovic che ha riportato in vita la Svizzera quando ormai sembrava destinata all'eliminazione, Xhaka infatti nel corso del match contro i transalpini si è fatto notare anche per un altro episodio che è apparso come uno ‘sfotto' al cinque volte Pallone d'Oro della Juventus. Prima dei calci di rigore infatti il centrocampista elvetico ha preferito bere una Coca-Cola anziché l'acqua come invece ha "suggerito" il portoghese in avvio di Europeo creando molto clamore.