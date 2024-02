La notte folle di Bourigeaud: mentre segnava tre gol al Milan in Europa League gli svaligiavano casa Una serata magica per Benjamin Bourigeaud in campo, autore di una tripletta in Rennes-Milan, ritorno dei playoff di Europa League. Reti che non hanno però permesso ai francesi di ottenere comunque la qualificazione agli ottavi. Ma per il 30enne centrocampista, oltre alla beffa sportiva è arrivato anche il danno personale: mentre giocava e segnava, i ladri sono entrati a casa sua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

I playoff di ritorno allo stadio Roazhon Park tra Rennes e Milan hanno visto qualificarsi i rossoneri di Pioli malgrado la sconfitta per 3-2. Arrivata grazie alla notte magica di Benjamin Bourigeaud, autore di tutti i tre i gol che hanno fatto a tratti sognare i tifosi francesi. Una prestazione da incorniciare e ricordare ma che ha avuto un retroscena più che amaro: mentre l'attaccante si esaltava in campo, i ladri gli stavano svaligiando casa.

Una sorpresa sgradita, la seconda della serata (quasi) perfetta di Benjamin Bourigeaud, centrocampista trentenne del Rennes che ha messo a dura prova la resistenza del Milan, superando Maignan per tre volte ma senza raggiungere il risultato più atteso, la qualificazione agli ottavi di Europa League. Dove è approdata la squadra di Pioli che ha sfruttato al meglio la vittoria in goleada dell'andata a San Siro per 3-0 e che adesso sfiderà lo Slavia Praga per sperare di proseguire nel sogno europeo.

Al Rennes e ai suoi tifosi rimane solamente la magra soddisfazione di aver battuto una tra le dichiarate favorite al torneo pur non riuscendo mai a rientrare in ‘zona qualificazione‘. Subito dopo il primo gol di serata di Bourigeaud, infatti, il Milan ha trovato un primo pareggio con Jovic nel primo tempo, complicando una situazione di rimonta già difficile. Poi, al secondo sorpasso ha risposto nella ripresa Leao chiudendo definitivamente la questione sul 2-2. Infine, di fronte al terzo gol di Bourigeaud, il Milan si è finalmente arreso ben sapendo di aver ottenuto il risultato cercato.

Per Bourigeaud il vanto di aver segnato una tripletta, gli onori di casa da parte dei propri tifosi e del calcio francese che lo ha applaudito e indicato giustamente MVP di serata. Da ricordare, ma anche da dimenticare perché oltre allo scotto della mancata qualificazione, poco dopo è giunta un'altra notizia negativa per lui: mentre si dannava l'anima per trascinare il Rennes verso l'impresa, i ladri gli stavano svaligiando casa. Il tutto reso possibile con la certezza che il giocatore e la sua famiglia non fossero presenti nell'appartamento ma allo stadio a seguire il match. Al momento dell'infrazione, infatti, in casa non c'era nessuno ma adesso Bourigeaud dovrà sporgere denuncia contro ignoti che alla beffa della mancata qualificazione agli ottavi, hanno aggiunto pure il danno personale del furto.