Klopp è il sogno degli Stati Uniti per i Mondiali: è il preferito per la panchina della nazionale Gli Stati Uniti hanno contattato Klopp per proporgli la panchina della nazionale in vista dei Mondiali: sarebbe un’avventura inedita per il tedesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Gli Stati Uniti bussano alla porta di Jurgen Klopp. Il tedesco si sta godendo una meritata pausa dopo nove anni alla guida del Liverpool ma per lui c'è all'orizzonte una proposta intrigante: la nazionale americana cerca lui per sostituire Gregg Berhalter, sollevato dal suo secondo incarico su quella panchina dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Copa America.

Gli Stati Uniti chiamano Klopp

Secondo quanto riportato dall'Independent, gli Stati Uniti hanno già contattato Klopp prepararsi per la Coppa del Mondo del 2026. Questo torneo, che sarà ospitato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico, rappresenta un'occasione cruciale per il calcio statunitense, che punta a migliorare il risultato ottenuto agli ottavi di finale in Qatar.

Jurgen Klopp ha lasciato il Liverpool alla fine della stagione della Premier League: mei suoi nove anni ai Reds il tecnico tedesco ha guidato la squadra alla vittoria di un titolo di Premier League per la prima volta in 30 anni e ha messo in bacheca anche una Champions League. Per questo, dopo la fine del suo ciclo, è diventato uno degli allenatori più ricercati al mondo.

In questo momento Klopp ha deciso di prendersi una pausa dal calcio per poter ricaricare le sue energie in attesa di una nuova avventura (che non sarà sicuramente in Premier League) che potrebbe essere per la prima volta sulla panchina di una nazionale.

La ricostruzione degli Stati Uniti

La partenza di Berhalter è avvenuta appena un anno dopo aver ripreso il suo incarico di responsabile della nazionale maschile degli Stati Uniti. Il tecnico aveva già guidato la squadra dal 2018 al 2022, prima di essere richiamato nel 2023. L'eliminazione nella Copa America ha portato alla decisione di cercare un nuovo commissario tecnico in vista dei Mondiali che possa ricompattare il gruppo e valorizzare il talento.

L'ingaggio di Jurgen Klopp rappresenterebbe un segnale forte dell'ambizione degli Stati Uniti di affermarsi nel panorama calcistico mondiale. La sua esperienza e il suo carisma potrebbero essere determinanti per costruire una squadra competitiva in vista della Coppa del Mondo del 2026.