La Nigeria di Osimhen e Lookman a un passo dall’esclusione dai Mondiali 2026: l’incubo è vicinissimo

Non solo Italia e Germania a rischio nelle Qualificazioni ai Mondiali. In ogni angolo del mondo ci sono nazionali importanti che possono guardare da spettare la Coppa del Mondo del 2026. Tra queste c'è pure la Nigeria, che sta disputando un percorso davvero brutto. Pareggi a raffica e le SuperEagles, che possono schierare Osimhen e Lookman, potrebbero non qualificarsi nemmeno per i playoff interzona.

Sudafrica-Nigeria 1-1

Il cammino della Nigeria nelle Qualificazioni ai Mondiali che si terranno l'anno prossimo in Canada, Messico e Stati Uniti è deficitario sin dall'inizio. La partita con il Sudafrica, valida per l'ottava giornata, era determinante per la corsa al primo posto, che con l'1-1 finale sono totalmente svanite per la Nigeria, che ora può aggrapparsi ai suoi formidabili attaccanti ‘solo' per provare ad agganciare solo il secondo posto, e considerati pochi punti conquistati potrebbe non bastare nemmeno per i playoff.

A Lookman e Osimhen potrebbe non bastare nemmeno il secondo posto

Le Qualificazioni sono complicate in ogni angolo del mondo, vale così anche per le big africane. Può contare poco avere dei big dal valore assoluto se non si mettono a disposizione della squadra, giocano con impegno e umiltà su ogni tipo di campo. La Nigeria era la testa di serie del girone, che a meno di sorprese clamorose sarà vinto dal Sudafrica, pronto a tornare ai Mondiali per la prima volta dal 2010, e ora si trova quasi fuori. Di sicuro la Nigeria non è padrona del suo destino. Vincendo entrambe le partite residue, che si disputeranno nel mese di ottobre, Osimhen e compagni salirebbero a quota 17 punti e avrebbero in ogni caso la chance di chiudere secondi.

La classifica del Gruppo C con la Nigeria alle spalle del Sudafrica.

Le regole dei playoff per le Qualificazioni Mondiali

Ma il secondo posto, a differenza delle Qualificazioni che si giocano in Europa, non basta. Sono solo quattro le seconde che faranno i playoff. E ci sono squadre di altri raggruppamenti che sono già vicinissime alla soglia dei 17 punti. Ciò significa che, a meno di risultati clamorosi provenienti da altri gironi, la Nigeria pure se vincerà entrambe le partite e riuscirà a farlo segnando tanti gol, rischia concretamente di essere sbattuta fuori dai Mondiali. E considerati Osimhen e Lookman, le stelle più luminose, il risultato sarebbe clamoroso.