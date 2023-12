La mossa disperata di Pioli per salvare la panchina del Milan: cambia ruolo a Theo Hernandez Stefano Pioli si gioca la panchina del Milan sabato sera contro il Frosinone: un passo falso potrebbe essere fatale dopo la probabile eliminazione dalla Champions. Il tecnico rossonero si giocherà il tutto per tutto con Theo Hernandez in un nuovo ruolo.

A cura di Paolo Fiorenza

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle prese con la moria di difensori del Milan, Stefano Pioli dovrebbe proporre una novità importante nell'undici titolare contro il Frosinone sabato sera: Theo Hernandez, una sicurezza da terzino mancino, nonché uno dei motori abituali della manovra rossonera, è stato provato oggi con insistenza dal tecnico emiliano in un ruolo nuovo per lui, quello di centrale di sinistra al fianco di Tomori. Quest'ultimo è l'unico ‘sopravvissuto' della batteria di centrali rossoneri, dopo gli infortuni di Thiaw, Kjaer e Pellegrino, che si sono aggiunti a quelli pregressi e di lunga durata di Kalulu e Caldara.

L'unica alternativa a Theo da centrale è il 18enne Simic, che fino a ieri sembrava destinato lui ad affiancare Tomori davanti a Maignan. Adesso – riferisce Sky – è invece in vantaggio il francese. Evidentemente Pioli non si fida ancora del tutto del giovane nato in Germania ma di nazionalità serba, che ha già convocato due volte in prima squadra e che è una colonna della formazione Primavera di Abate.

Stefano Pioli con Theo Hernandez: è uno dei suoi pretoriani al Milan

D'altronde quella col Frosinone è una partita delicatissima per il tecnico parmigiano, la cui panchina traballa dopo la probabile eliminazione dalla Champions seguita alla sconfitta interna col Borussia Dortmund. Anche in campionato la classifica vede i rossoneri in ritardo di 6 punti sui cugini dell'Inter, che guidano la graduatoria dopo 13 giornate, e i tifosi hanno scaricato da tempo l'allenatore scudettato due anni fa, rilanciando ad ogni inciampo l'hashtag #Pioliout.

La notte porterà consiglio a Pioli, suggerendogli se andare con Theo centrale, schierando a quel punto sulla sinistra della difesa Davide Bartesaghi, preferito a Florenzi. Bartesaghi compirà 18 anni il prossimo 29 dicembre: in ogni caso non il massimo per giocare una gara che assomiglia già a un'ultima spiaggia per il tecnico. Il pranzo di lunedì scorso con Gerry Cardinale non ha certo blindato la posizione di Pioli.