La mossa di Pioli per il match Scudetto di Napoli: così il Milan proverà a sorprendere Spalletti Cresce l’attesa per Napoli-Milan, scontro che può decidere la lotta Scudetto: i rossoneri studiano una mossa a sorpresa per mettere in difficoltà il centrocampo di Spalletti.

A cura di Vito Lamorte

Il big match tra Napoli e Milan non sarà ancora decisivo per la lotta Scudetto ma può indirizzare in maniera forte il finale di stagione di entrambe le compagini. Lo sanno bene sia Luciano Spalletti che Stefano Pioli, che in vista del match dello stadio Diego Armando Maradona stanno lavorando su tutti i dettagli per non lasciare nulla al caso: le due squadre sono appaiate in testa alla classifica e proveranno a lanciare l'affondo per minare le certezze dell'avversaria in vista della volata finale.

L'attesa cresce in vista del posticipo della 28a giornata della Serie A e sono tanti i dubbi sulle due formazioni titolari che si affronteranno: se Spalletti deve fare a meno di Lozano e Malcuit ma ritrova Anguissa e Lobotka, Pioli non potrà contare su Kjaer, Ibrahimovic e su Romagnoli, che è in dubbio dopo il problema fisico nel derby di Coppa Italia.

Entrambi possono contare su una rosa quasi al completo e nelle ultime ore da Milanello è trapelata un'indiscrezione sul una possibile mossa a sorpresa di Pioli a centrocampo: nello scontro ad alta quota di l’allenatore rossonero potrebbe riproporre Franck Kessié nel ruolo di trequartista per dare un po' più di sostanza nella zona centrale del campo.

Brahim Diaz non sta vivendo un momento brillante e Rade Krunic nel recente incrocio di Coppa Italia con l’Inter ha dato poche certezze in quella zona di campo dal punto di vista offensivo: per questo motivo il tecnico del Diavolo potrebbe riproporre questo 4-2-3-1 con Tonali e Bennacer davanti alla difesa e l'ivorano a fare da raccordo tra i reparti. Kessié potrebbe essere la carta giusta sia per limitare il raggio d’azione di Fabian Ruiz, perno del centrocampo di Spalletti, che per la sua capacità di buttarsi nello spazio.

La mossa ha funzionato bene Empoli nell’ultima partita del 2021 mentre ha lasciato qualche dubbio nel derby di campionato, che i rossoneri hanno vinto in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di Giroud.

Kessié potrebbe trovarsi di nuovo avanzato rispetto al suo ruolo naturale ma Stefano Pioli sta pensando di presentarsi a Napoli con un Milan più solido e robusto in mediana per provare a giocarsi le sue possibilità in ogni zona del campo.