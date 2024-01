La moglie è in sala parto, l’allenatore del Tolosa non rinuncia alla partita: “Mai vista una cosa così” L’allenatore del Tolosa, Carles Martínez Novell, ha rinunciato ad assistere alla nascita di sua figlia per andare in panchina con la sua squadra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Carles Martínez Novell è l'allenatore del Tolosa, squadra di Ligue 1 che sta attraversando una stagione complicata, e domenica scorsa ha rinunciato ad assistere alla nascita di sua figlia per andare in panchina con la sua squadra. Il club occupa il 14° posto, ad un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, e la vittoria per 1-0 sul Metz della scorsa domenica ha aiutato la squadra a superare i rivali in classifica e prendere una boccata d'ossigeno dopo tante difficoltà.

Il tecnico catalano ha rinunciato a vivere in prima persona uno degli eventi più importanti della sua vita per stare con la sua squadra e i suoi ragazzi in uno scontro diretto per la salvezza. Questo gli è valso il sincero e profondo riconoscimento sia dei giocatori che dei dirigenti della squadra. Prima della partita il calciatore cileno Gabi ha fatto un discorso ai compagni in cui li ha esortati a fare del loro meglio per salvare il club in questa seconda parte di stagione e ha fatto riferimento al gesto del suo tecnico: "L'allenatore oggi è con noi, qui. È nata sua figlia, è uno dei giorni più importanti per chiunque. Ma lui è qui, ragazzi, con noi, insieme, perché anche noi siamo una famiglia. Quindi oggi andiamo andare in campo e giocare con il cuore. E vinceremo, ragazzi!".

Al termine della partita anche il presidente del club, Damien Comolli, si è rivolto ai giocatori presenti nello spogliatoio: "Ragazzi, oggi è un giorno speciale. Perché non ho mai visto un allenatore che rinuncerebbe alla nascita di suo figlio per stare con la sua squadra. Oggi questo è il simbolo di ciò che siamo come club. Siamo un gruppo e siamo un club. E siamo tutti insieme. E oggi questo è il simbolo della nostra identità. Dobbiamo continuare così fino alla fine della stagione perché ci aspettano sfide incredibili. Oggi è stata dura, ma siamo stati uomini e donne, abbiamo dimostrato chi siamo. Carles, complimenti e grazie".

Carles Martínez Novell ha ringraziato tutti per le parole nei suoi confronti attraverso il suo account di X:"Ieri è stato uno dei giorni più speciali della mia vita. Grazie per il vostro sostegno e le vostre espressioni di affetto. Io e la mia famiglia siamo molto grati!".