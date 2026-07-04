La cronosquadre apre il Tour de France dopo 55 anni ma così non si era mai vista: è una rivoluzione

Dopo 55 anni di assenza torna una cronosquadre ad aprire il Tour de France ma sarà una versione mai vista prima: cosa cambia in gara, come si calcolano i tempi dei corridori, le strategie e le scelte dei materiali dei più forti Team.

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Scatta il Tour de France 2026 e lo fa con una novità assoluta che già sulla carta rivoluzionerà questa Grand Depàrt che ha già fatto discutere nel momento in cui si è ufficializzata la cronosquadre che interromperà una tradizione secolare che da sempre vige nel Grand Tour più importante del circuito internazionale di ciclismo: sarà una prova a tutti gli effetti nuova ed inedita, che riscriverà una prova dalle nuove esigenze di sicurezza, equità e di valorizzazione dei singoli capitani, ristabilendo anche le regole tecniche, regolamentari e strategiche.

Le caratteristiche tecniche del percorso della 1a tappa a cronosquadre

La prima tappa del Tour 2026 è già oggetto di studio e sarà un momento topico di una edizione in cui per la prima volta, i vari Team si sfideranno in una Team Time Trial che si sviluppa con nuovi ingaggi. Il tracciato sarà urbano, altamente spettacolare e selettivo di 19,6 chilometri all'interno di Barcellona che concederà poco agli specialisti dei lunghi rapporti. Molto tecnico e caratterizzato da ampi viali intervallati da curve a 90 gradi e passaggi che richiederà rilanci continui, accelerazioni brutali e una precisione millimetrica nelle traiettorie di squadra. Senza dimenticare l'elemento che farà anch'esso la differenza, l'altimetria con quello che oramai è stato universalmente definito il "Fattore Montjuïc": circa 200 metri di dislivello positivo, concentrati nella seconda parte del tracciato con l'ascesa verso la storica collina, il tutto in pieno assetto da cronometro.

La rivoluzione del regolamento: come si calcolano i tempi finali al traguardo

Se su un fronte puramente analitico del tracciato non vi sono enormi novità, ciò che sarà da monitorare è l'inedita versione di questa cronosquadre. Il tempo veniva tradizionalmente registrato sul passaggio del 4° o del 5° corridore del team a seconda del numero di componenti, con tutti i membri del treno che tagliavano il traguardo insieme che ricevevano lo stesso tempo in Classifica Generale. In questo Tour de France 2026 è stata invece introdotta una modifica sostanziale integrata nei Regolamenti Speciali del Tour, in deroga parziale all'Articolo 2.4.020 del Regolamento UCI.

La NetCompany di Filippo Ganna sarà al via alla cronosquadre del Tour

Tutto ciò incide sul tempo per la vittoria di tappa: il cronometro per determinare la squadra vincitrice si fermerà sul primo corridore che taglia la linea del traguardo. Se il "treno" si frammenta negli ultimi metri o sull'ascesa del Montjuïc, conta esclusivamente la prima ruota a referto. Ma nessuno si potrà accontentare di arrivare al traguardo con relativa calma perché ai fini della Classifica Generale, e quindi per la prima Maglia Gialla, ogni corridore riceverà il proprio tempo individuale effettivo di percorrenza. Ed è questa una delle più importanti rivoluzioni in fatto di conteggi: se il capitano, o il miglior cronoman taglia il traguardo per primo, gli verrà assegnato il tempo reale registrato dal transponder e lo stesso avverrà anche per i passisti o i gregari che si staccheranno, esausti: non beneficeranno del tempo dei compagni, accumulando un ritardo reale.

Perché questa cronosquadre rivoluzionaria è stata inserita al Tour?

L'inserimento di questo format al Tour de France è una risposta a tre precise esigenze strategiche degli organizzatori. La prima è legata ovviamente allo spettacolo immediato visto che nelle cronosquadre classiche dei primi anni 2000, i team più deboli perdevano subito pesanti minuti preziosi, tagliando fuori i propri scalatori dalla lotta per il podio dopo soli pochi chilometri. Questo format limita i danni catastrofici pur mantenendo l'alto valore tecnico dell'esercizio di squadra.

Il secondo aspetto che ha spinto ASO ad optare per questa formula è esaltare la spettacolarità del "Lead-out", praticamente riproporre su strada la dinamica esaltante dei treni dei velocisti o dei treni da inseguimento su pista: la cronosquadre in questo senso potrebbe trasformarsi in un affascinante esercizio di pura strategia ad eliminazione.

Il terzo e ultimo elemento è avvicinarsi ai nuovi regolamenti UCI 2026 che prevedono restrizioni sui materiali stradali, favorendo lo sviluppo tecnologico sulla gestione aerodinamica, esaltando il lavoro degli ingegneri dei materiali e dei preparatori atletici nel massimizzare l'efficienza dei flussi d'aria e dei cambi.

Una scelta che spacca in due il gruppo: i pro e i contro di questa cronosquadre

I favorevoli: maggior incertezza, più "democrazia" tra tutti i Team

La novità ha spaccato l'opinione pubblica del ciclismo professionistico, accendendo un forte dibattito tra general manager, direttori sportivi e corridori. Tra i favorevoli a questa evoluzione c'è chi non vuole più l'obbligo stressante di dover tenere quattro o cinque uomini compatti a 60 km/h nelle curve tecniche o nelle strettoie dell'ultimo chilometro urbano. Se un corridore perde la ruota in una curva pericolosa, il treno non deve rallentare o rischiare la caduta per aspettarlo, come accadeva in passato. Con l'effettiva esaltazione della tattica di squadra: possono essere pianificati "i sacrifici" in modo scientifico in base alla strategia e al tracciato esprimendo al massimo le potenzialità e le caratteristiche della squadra per rendere al top. Rendendo il tutto molto più democratico: i capitani di squadre meno attrezzate per le cronometro possono limitare i danni stringendo i denti sulla ruota dei loro 2-3 compagni migliori, senza essere penalizzati dal collasso del resto del gruppo squadra.

I contrari: una cronometro individuale "mascherata" da squadre

Eppure non sono mancati i detrattori, tra cui molti puristi ed esperti che sostengono che questo format cancelli l'essenza stessa della cronosquadre, camuffando una cronometro individuale dove i capitani godono di una scia legalizzata per il 90% del percorso. Spaccando i team visto che molti gregari, deputati a tirare nella prima parte di gara, finiranno fuori classifica già al primo giorno, accumulando minuti di ritardo. Senza dimenticare la polemica relativa ai transponder, circa la precisione del cronometraggio in caso di arrivi in volata ristretta tra i capitani di squadre diverse, o sulla gestione delle scie tra atleti staccati di team differenti che si incrociano sul tracciato.

I materiali, l'aerodinamica e le scelte delle squadre per la nuova cronosquadre

Analizzando anche sul fronte dei materiali e l'impatto che ha avuto sulla gestione delle scelte tecnologiche, questa inedita cronosquadre porterà con sé anche diverse riflessioni. In molti non sceglieranno più di utilizzare la classica bici da crono per tutti gli 8 corridori ma i capitani e gli scalatori designati per il finale utilizzeranno telai da cronometro ottimizzati con lay-up di carbonio alleggerito.

Anche sui freni a disco vi saranno cambiamenti, abbandonando quelli da 140mm tipici delle crono piatte a favore dei 160 mm perfetti per gli stop and go che il tracciato cittadino dell'Eixample obbligherà a fare con frenate violente e curve a 90°. Alcune squadre opteranno per configurazioni monocorona giganti fino a 58 o 60 denti abbinate a cassette posteriori a 12 velocità con rapportature molto agili per consentire soprattutto ai passisti di esprimere velocità in pianura e ai migliori di non perdere efficienza sulle pendenze del Montjuïc.

Le scelte della Visma: la "bolla d'aria" attorno a Jonas Vingegaard

Ma quali scelte adotteranno le squadre che vorranno giocarsi la vittoria in questa neonata cronosquadre? In prima linea ci saranno ovviamente le due corazzate UAE Emirates e Visma, ma è curioso anche capire come si gestiranno altri team come la Red Bull del campione iridato Evenepoel o la Movistar. La Visma di Vingegaard sfrutterà ancor auna volta la tecnologia dell'oramai celebre Casco Giro Aerohead 2.0 mappato per le transizioni dinamiche di questa tappa. I passisti della Visma manterranno una posizione molto alta sulla sella per creare una vera e propria "bolla d'aria" protettiva per Jonas Vingegaard, il quale, grazie alla sua struttura compatta, resterà totalmente schermato fino all'inizio della salita.

Il casco "Giro" che la Visma di Vingegaard oramai utilizza in ogni prova a cronometro

La UAE Emirates: lubrificanti e pressione dei pneumatici ad hoc per Pogacar

Sul fronte UAE, la squadra di Tadej Pogačar ha lavorato sui dettagli marginali legati alla scorrevolezza e all'aderenza sull'asfalto urbano e potenzialmente scivoloso di Barcellona. Utilizzerà lubrificanti a base di grafene e trattamenti termici per ridurre l'attrito meccanico, per un risparmio stimato tra i 3 e i 5 watt a parità di sforzo. Per affrontare le curve ad angolo retto del circuito cittadino si differenzieranno anche le pressioni degli pneumatici, con pressioni più alte per i passisti da pianura, mentre Pogacar e gli scalatori terranno ruote più "sgonfie" per garantire un grip superiore nei rilanci in salita.

Tadej Pogacar a cronometro, vestito di giallo, al Tour de Frane 2024

La Movistar ci prova con un body speciale a "scaglie di serpente"

Come detto, anche la Movistar ha studiato a fondo la situazione, sfruttando il fattore "casalingo". Il team spagnolo ha attuato scelte radicali con alcuni componenti del team che useranno prolunghe aerodinamiche stampate in 3D in titanio, inclinate con angoli personalizzati e tutti indosseranno un body speciale a micro-rilievi posizionati sulle braccia e sulla schiena, studiato per generare micro-turbolenze che riducono lo stallo d'aria quando il corridore si sposta lateralmente per cedere il passo al compagno.

Red Bull: la bici "segreta" di Evenepoel e la tecnologia da Formula 1

E la Red Bull del campione iridato a cronometro Remco Evenepoel? La novità più rilevante riguarda la bici inedita del belga, con il lancio ufficiale di un nuovo telaio Specialized S-Works da cronometro, sviluppato attraverso il programma avanzato "Project Black", con un mezzo decisamente più leggero rispetto a quello classico. Con un occhio di riguardo anche alla strategia: l'ingresso di Red Bull nel ciclismo ha portato in dote le tecnologie della scuderia di Formula 1 e per la TTT di Barcellona gli ingegneri della scuderia hanno collaborato alla creazione di un software di simulazione predittiva dei cambi.