“Tadej Pogacar può vincere anche 10 tappe al Tour de France”: la statistica che dà ragione a Teunissen

Il corridore della XDS Astana, Mike Tenuissen ha dichiarato che, visto il percorso del Tour 2026, Pogacar potrebbe anche vincere 10 tappe. Un evento incredibile ma che potrebbe accadere viste le statistiche dello sloveno: da 2 anni vince una corsa o una tappa su due.

Statistiche alla mano Tadej Pogacar si appresta a divorarsi il prossimo Tour de France 2026 in una maniera mai vista prima: non solo dominando sulle salite, laddove ha già confermato di essere pronto a fare la differenza come e ancor più delle edizioni passate, ma anche prendendosi l'intera scena. O quasi. Le dichiarazioni di Mike Teunissen sono state prese alla leggera e col sorriso sulle labbra ma, dati alla mano, c'è anche da crederci: dal 2024 ad oggi ogni volta che Pogacar si è presentato alla partenza, tappa o gara di un giorno che fosse, ne ha vinte il 50%.

Nemmeno il più grande corridore di ogni epoca, Eddie Merckx può vantare dati di questo peso che rendono ancora più epocale l'"era Pogacar", i tempi attuali in cui lo sloveno sta riscrivendo per sempre il ciclismo e la sua storia. Il campione del mondo in carica è dominante sempre e comunque, ma questo oramai è un dato di fatto: la sorpresa è quando ha una giornata negativa o non riesce a esprimersi come vorrebbe. Eventi che oramai accadono sempre più di rado e che potrebbero venire confermati con l‘imminente Tour 2026 che, a dispetto di altre edizioni, appare ancora più alla portata dello sloveno per le tante salite in programma.

Le parole di Teunissen su Pogacar: "Per gli altri è rimasto il nulla"

A fronte della prossima partenza della Corsa in giallo il prossimo 4 luglio, Mike Teunissen ha rilasciato dichiarazioni su Pogacar che per molti sono sembrate delle assurdità: "Pogacar potrebbe vincere dieci tappe quest’anno, se lo volesse. È rimasto davvero poco per i velocisti, ma ancora meno per i corridori da classiche: in passato si poteva ancora ottenere un vantaggio grazie a cose come l’alimentazione o la conoscenza del percorso, ma ormai non funziona quasi più". Parole che hanno fatto il giro del globo tra sorrisi e facili ironie, ma c'è del vero nelle parole dell'olandese, anzi di più: ci sono le statistiche che confermano che questa impresa è tutt'altro che utopia.

Pogacar e le statistiche impressionanti: da 2 anni e mezzo vince il 50% delle gare

Se si guarda alle ultime due stagioni e mezzo del campione della UAE Emirates XRG, quindi da inizio 20245, ci si rende conto che Pogacar ha una probabilità del 50 per cento di vincere una corsa di cui prende il via. Un dato semplicemente impressionante, elaborato dal giornalista belga Jonas Creteur, che ha messo sotto la lente di ingrandimento quanto fatto dallo sloveno. Analisi che contano tutte le volte che Pogacar si sia presentato alla partenza: corsa di un giorno, tour di una settimana o Grand Tour poco importa: il campione sloveno ha affrontato 131 giorni totali di corsa e per 65 volte è risultato vincitore. Il conto è presto fatto: la percentuale di vittorie è vicinissima al 50 per cento con un imponente 49,62.

Pogacar e le 21 tappe del Tour: vincendone 10 manterrebbe la media

Cosa significano questi dati? Semplicemente che quando Pogacar risulta tra i partenti, una volta su due agli altri restano solo le briciole e nel restante dei casi si prende spesso e volentieri comunque il podio o i primi posti. Con una 50% di media a vittoria, tornando alle dichiarazioni di Tenuissen, il calcolo è presto fatto e le sue parole risuonano non come una battuta ma un autentico monito: le tappe al Tour de France sono in totale 21 e se Pogacar manterrà fede alle sue statistiche attuali da due anni e mezzo a questa parte, potrebbe davvero vincerne 10. Manterrebbe semplicemente la sua attuale media.