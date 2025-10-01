La moglie di Lautaro: “Nel 2021 sentivamo di aver perso tutto, è una cosa di cui non posso parlare”

Lautaro Martinez si è regalato una notte da sogno in Champions League segnando una doppietta contro lo Slavia Praga nel 3-0 finale che ha permesso all'Inter di portarsi a 6 punti nella classifica generale. Il capitano nerazzurro è il punto di riferimento della squadra di Chivu e anche nella sua famiglia viene definito come un autentico padre e marito modello. A dirlo è sua moglie, Agustina Gandolfo, che dall'Argentina anni fa ha deciso di seguire il Toro nella sua avventura in Italia. La moglie di Lautaro, che nel frattempo è diventata anche imprenditrice con il ristorante aperto nel quartiere milanese di Brera, ha raccontato in una lunga intervista a ‘Hola' alcuni passaggi che hanno caratterizzato la vita di coppia con l'attaccante dell'Inter e anche sfumature di vita personale con episodi anche delicati vissuti.

"Ci siamo conosciuti a Buenos Aires tramite amici comuni, avevamo 21 anni – racconta – . Abbiamo iniziato a conoscerci, parlavamo da un po', e lui mi ha invitato in Italia. Quando sono partita per la prima volta, avevo programmato di stare per qualche giorno, ma non è stato così. Mi ha guardato e abbiamo detto: ‘Ehi, non possiamo stare separati', e sono rimasto. La verità è che in quel momento, è stato un impulso d'amore a farmi lasciare tutto e andare in Italia; ero molto giovane". Agustina poi racconta: "Non credo di poterlo dire, ma abbiamo attraversato un periodo molto difficile, anzi due".

La coppia dopo la vittoria della Copa Libertadores.

La moglie di Lautaro si lascia andare a una confidenza personale: "Abbiamo attraversato un periodo molto difficile. Ce ne sono stati due, in realtà. Uno quando è nato Theo, che ci ha un po' spaventato, anche se per fortuna lo abbiamo superato in fretta – spiega -. E un altro nel 2021, di cui non posso ancora parlare, ma è stato molto duro, legato alla carriera calcistica di Lauti. Credo che un giorno potremo parlarne, ma ci sentivamo come se avessimo perso tutto. Grazie a Dio, siamo riusciti a superarlo". Non è chiaro a cosa si riferisse Agustina ma fa chiaro riferimento a suo marito e alla sua carriera sempre all'Inter in quegli anni.

Ma nella vita di coppia e familiare con Lautaro ci sono chiaramente anche momenti bellissimi da ricordare: "È un padre molto buono, molto tenero. È lui che pulisce, disegna con i suoi figli, si siede a fare lavoretti e si prende cura di noi – spiega -. È un ruolo che nessuno immagina, visto quanto sembra duro quando gioca a calcio. In fondo è solo una persona normale, e a noi piace divertirci, ci piacciono le grigliate con gli amici, ci piace molto giocare a poker. Gli ho insegnato io a giocare! (ride)".

Agustina Gandolfo con Lautaro Martinez.

Le parole della moglie di Lautaro sull'attaccante dell'Inter

Una curiosità poi sulla vita sociale che la coppia conduce a Milano: "Litighiamo un po' perché io vorrei uscire a bere qualcosa o al cinema, ma lui no – racconta ancora –. Lautaro è diventato un nome noto in Italia, quindi uscire è diventato molto difficile. Ma insisto sempre affinché i nostri figli convivano con questo e non si chiudano in se stessi. Preferisco che Nina e Theo mi chiedano perché chiedono foto a papà e che non si perdano una giornata al parco con lui".