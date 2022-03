La medagliata olimpica perde la testa per Benzema: “Ti offro il mio grembo per generare tre figli” La prestazione mostruosa di Karim Benzema mercoledì sera in Real Madrid-PSG ha fatto impazzire molte persone. Al punto di offrirsi per procreare tre figli: “Uno per ogni gol…”.

Se mai qualcuno volesse spiegare in poche parole cosa sia una serata da sogno, basterebbe usarne due: Karim Benzema. Quella vissuta dal 34enne attaccante francese mercoledì al Santiago Bernabeu è difficilmente superabile per uno sportivo: una tripletta memorabile da raccontare ai nipoti, davanti al pubblico che ogni atleta sogna per le proprie imprese, contro un avversario che pareva ormai aver messo in una situazione disperata il Real Madrid.

L'errore grossolano di Donnarumma è stato il colpo di scena in un film che da quel momento ha seguito una sceneggiatura quasi incredibile. Il PSG è crollato di schianto e Benzema ha trasformato in gol qualsiasi cosa tonda passasse per i suoi piedi, trascinando la squadra di Carlo Ancelotti ai quarti di finale di Champions League e realizzando più di un record personale. Con la tripletta messa a segno in poco più di un quarto d'ora, l'ex Lione ha infatti raggiunto quota 309 reti segnate col Real, superando il leggendario Alfredo Di Stefano nella classifica marcatori di tutti i tempi in maglia blanca: adesso davanti a lui ci sono soltanto Raul (323, peraltro lasciato dietro invece quanto a numero di gol in Champions) e l'irraggiungibile Cristiano Ronaldo (450).

Le cifre della stagione di Benzema sono mostruose, ma i 30 gol e 12 assist nelle 33 partite giocate dicono solo una parte del suo peso attuale in una squadra che dall'addio di Ronaldo il numero 9 si è caricato sulle spalle. La qualità del gioco dell'attaccante francese è altissima ed esprime una conoscenza calcistica con pochi eguali al mondo alla voce centravanti. I recenti cambiamenti che hanno riguardato il Pallone d'Oro potrebbero davvero premiare nella prossima edizione un giocatore decisivo sia nella Liga – saldamente nelle mani del Real Madrid, che in Champions – soprattutto se le merengues dovessero fare ulteriore strada verso la finale di Parigi.

