La magia di Hojlund in allenamento con la Danimarca: segna con un colpo di tacco impossibile In nazionale Hojlund sta ricaricando le batterie prima di tornare al Manchester United: il gol di tacco ha già mandato in visibilio i tifosi inglesi.

A cura di Ada Cotugno

Rasmus Hojlund non ha ancora aperto il conto dei gol in Premier League, ma i tifosi del Manchester United già si aggrappano a lui per risollevarsi in campionato. L'ex attaccante dell'Atalanta è rimasto fuori a lungo a causa di un problema fisico che gli ha impedito di debuttare con la nuova maglia nelle prime giornate.

Dal suo arrivo in Inghilterra ha timbrato il cartellino tre volte ma sempre in Champions League, con il gol al Bayern Monaco e la doppietta al Galatasaray. Al giocatore non resta che battezzare con una rete anche la Premier, ma nel frattempo è a lavoro con la sua Danimarca nella settimana dedicata agli impegni con le nazionali. Ma c'è qualcosa che ha attirato l'attenzione dei suoi tifosi inglesi.

Agli occhi più attenti non è sfuggito un video ritratto da una delle sessioni di allenamento con la nazionale. Nelle immagini si vede Hojlund che mette in campo un vero numero di magia: prima difende di spalle il pallone da un avversario e poi con un colpo di tacco manda il pallone in porta spiazzando il portiere.

Un gesto di pura classe e talento, un numero che da solo sarebbe capace di far saltare di gioia l'intero Old Trafford. E i commenti dei tifosi del Manchester United si sprecano: c'è chi non vede l'ora di rivederlo in azione in Premier League, chi si complimenta per lo splendido gol e chi paragona la sua giocata a quella di Thierry Henry che nel 2004 con la maglia dell'Arsenal fu autore di una rete del tutto identica a quella del danese.

Hojund sarà impegnato con la Danimarca nelle due partite di qualificazione a Euro 2024 contro Kazakistan e San Marino, due impegni sulla carta molto facili per la sua nazionale e che possono aiutarlo a sbloccarsi anche dal punto di vista realizzativo, così da tornare in Inghilterra pronto per essere uno dei grandi protagonisti dello United.