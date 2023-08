Hojlund già infortunato dopo l’arrivo al Manchester United: rinviato subito il suo esordio Rasmus Hojlund è già infortunato dopo il suo arrivo al Manchester United. L’ormai ex Atalanta avrebbe un problema alla schiena che lo terrà fermo per qualche settimana.

A cura di Fabrizio Rinelli

Rasmus Hojlund è diventato un nuovo giocatore del Manchester United qualche giorno fa. L'investimento da 72 milioni di sterline da parte dei Red Devils che ha versato questa cifra nelle casse dell‘Atalanta, conferma la volontà del club inglese di puntare forte sul giovane attaccante danese. Dopo una sola stagione in Italia in Serie A, Hojlund ha stregato lo United stuzzicato dalla voglia di volersi assicurare una delle punte più giovani e forti attualmente in circolazione nel calcio europeo.

Presentato a Old Trafford prima dell'amichevole vinta contro il Lens, tutti i tifosi si sono subito chiesti quando potranno vedere il giocatore in campo. Ebbene su questo punto c'è da discutere. Già, perché come confermato dal sito ufficiale del Manchester United, Hojlund sta recuperando da un infortunio. Il giocatore si sta sottoponendo a cure per un problema alla schiena avvertito durante il ritiro con l'Atalanta. Un problema che dovrebbe tenerlo fuori per alcune settimane, ma il club sta gestendo il suo recupero con un programma individuale. Ma da Manchester iniziano le prime preoccupazioni.

Il giocatore, in parte, si è allenato sul campo di allenamento dello United e si stia riprendendo bene. "Ovviamente quando è disponibile giocherà, ma non ci aspettiamo che in così poco tempo sia in forma al 100% – ha spiegato Ten Hag nel corso di un'intervista – Quindi dobbiamo aspettare ancora un po'". Non tutti però hanno lo stesso ottimismo dell'allenatore dei Red Devils che chiaramente deve difendere la società da facili lamentele da parte del popolo dello United che già sui social accusa il club di aver speso un'ingente somma di denaro per un giocatore infortunato. Il Manchester United era invece a conoscenza del problema alla schiena di Hojlund ma non l'ha ritenuto così grave da far saltare tutta la trattativa.

Il Dailymail però lancia l'allarme sottolineando come il problema sia più serio di quanto il club abbia rivelato dopo aver completato il suo trasferimento dall'Atalanta la scorsa settimana. Il dolore alla schiena potrebbe essere dovuto a uno stress fisico. Un sovraccarico probabilmente che però potrebbe costringere il giocatore a star fuori addirittura per due mesi. Hojlund in questo modo salterebbe gran parte del primo step di stagione. I Red Devils però in questo momento fanno scudo e minimizzano prendendo le distanze dalla stampa inglese che invece sta cercando di scavare a caccia della verità. Hojlund ha rappresentato un colpo importante in uscita anche per l'Atalanta che si è poi rifatta l'attacco con gli acquisti di Touré e Scamacca.