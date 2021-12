La lezione appassionata di Klopp: “Ascoltate chi ne sa e ignorate le bufale, vaccinatevi” La Premier League è a rischio sospensione per l’ondata di Covid che ha colpito i club. Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, pone l’attenzione su un aspetto importante: “Bisogna vaccinarsi. Per proteggere se stessi e gli altri, per la comunità di cui facciamo parte”.

Jurgen Klopp del Liverpool ha sottolineato l’importanza della campagna vaccinale

La Premier League è a rischio sospensione? L'ondata di Covid in Inghilterra sta colpendo anche le società di calcio. Quella bolla che un anno fa, dopo lo stop per l'emergenza sanitaria, aiutò i club a riprendere i campionati e a portare a termine la stagione non esiste più. La rete di protezione è saltata, nemmeno la profilassi più rigida indicata nei protocolli s'è rivelata sufficiente a evitare la diffusione dei contagi nelle rose. Leicester-Tottenham è stata la quarta partita rinviata nel giro di poche settimane e c'è il rischio che le misure siano anche più drastiche.

C'è chi come il manager del Brentford, Thomas Frank, propone uno stop del turno in programma nel prossimo week-end e di non giocare nemmeno quello di Carabao Cup in calendario tra martedì e mercoledì. Antonio Conte, tecnico degli Spurs, ha alzato la voce nei giorni scorsi puntando l'attenzione sulla pericolosità di una situazione del genere: "Abbiamo paura, perché rischiare?". Brendan Rodgers delle Foxes ha usato toni polemici: "Non vogliono rinviare le gare per ragioni di tv e di business". Alla luce di quel che sta accadendo nel Paese (si è toccata quota 78 mil contagi) nulla è da escludere, nemmeno le soluzioni più estreme.

Jurgen Klopp del Liverpool si è spinto oltre e ha tirato in ballo uno degli argomenti più dibattuti, che ha spaccato anche il fronte dei giocatori con il caso Joshua Kimmich. Scettico nei confronti dei vaccini, il difensore del Bayern Monaco s'è sottoposto alla puntura dopo aver contratto il Covid e in virtù delle pressioni di dentro (dalla linea della fermezza assunta dalla società, pronta a tagliare gli stipendi ai non vaccinati, fino ai rapporti all'interno dello spogliatoio).

Incubo Covid, il manager dei Reds si schiera contro la disinformazione dei no vax

La posizione espressa dall'allenatore è molto netta. "Non mi scuserò per l'opinione che ho sulla vaccinazione – ha ammesso l'allenatore tedesco in conferenza -, non importa quanto impopolare possa rendermi. In questo momento è importante prestare ascolto agli esperti, a chi ha autorevolezza per parlare di certi argomenti, vanno ignorate bugie e disinformazione".

Il tecnico dei Reds ha insistito sull'importanza della campagna vaccinale: "Bisogna vaccinarsi. Per proteggere se stessi e gli altri, per la comunità di cui facciamo parte – ha ammesso -. E ci deve essere soprattutto chiarezza sui numeri reali dei contagi, chiarezza sui nomi dei positivi".