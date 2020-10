La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45. La notizia è stata diramata poco fa, al termine del match serale Udinese-Roma. Una decisione che al momento spiazza la società partenopea imbrigliata dalle decisioni dell'Asl 1 di Napoli che non ha rilasciato l'autorizzazione sanitaria per lo spostamento della squadra, in isolamento fiduciario dopo le positività di Zielinski e di Elmas. In questo momento, se non cambierà nulla, con la Juventus che si presenterà regolarmente in campo, il Napoli rischia il 3-0 a tavolino.

Il Napoli tace, dal quartier generale azzurro non viene rilasciata alcuna dichiarazione a commento di quanto stia accadendo in queste ore. L'Azienda sanitaria Locale 1 non permette alla società azzurra di trasferire i giocatori a Torino per la partita di domani, domenica 4 ottobre, in programma come terza gara di Serie A. Il tutto mentre la Juventus ha emesso un comunicato ufficiale in cui ricorda che sarà presente in campo, regolarmente. E mentre la Lega conferma la partita in palinsesto.

Stando così le cose, regolamento alla mano, il Napoli rischia seriamente adesso di incorrere in una azione disciplinare che potrebbe anche prevedere il 3-0 a tavolino a favore dei bianconeri. Anche se l'Asl è un organismo locale in grado di prendere decisioni in campo sanitario superiori anche alla Figc, non rimandando il match, la Lega apre il fianco al regolamento secondo cui, se una squadra non si presenta in campo entro il tempo massimo di 45 minuti, incorre nella sconfitta d'ufficio a tavolino di 3-0. Un controsenso tra regolamento calcistico e protocolli sanitari: adesso bisogna attendere cosa decider di fare e di dichiarare nelle prossime ore il Napoli di De Laurentiis.