video suggerito

La Lazio travolge il Monza (sempre più vicino alla Serie B). Il Cagliari vince la sfida salvezza col Parma La Lazio travolge il Monza e si porta al quarto posto in classifica mentre i brianzoli sono sempre più ultimi. La sfida salvezza tra Cagliari e Parma la vince la squadra di Davide Nicola. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio batte senza problemi il Monza all'Olimpico e si porta al quarto posto con 45 punti. Tutto facile per i biancocelesti con i brianzoli in piena crisi e sempre più ultimo in classifica. La squadra di Bocchetti, che ha schierato Martins dal primo minuto, è apparsa subito in difficoltà. La dimostrazione è stata proprio la sostituzione del figlio d'arte dopo soli 31 minuti di gioco. I biancocelesti erano passati in vantaggio proprio alla mezz'ora grazie al gol di Marusic che di testa sfrutta al meglio l'assist di testa di Castellanos mettendo in rete la palla che vale il vantaggio.

La Lazio dilaga nel secondo tempo all'Olimpico

Il primo tempo si chiude con il punteggio di 1-0 e con l'unica nota stonata rappresentata dall'infortunio di Boulaye Dia che esce per un fastidio alla caviglia. Al suo posto entra Pedro che nella ripresa confeziona al meglio la rete del 2-0. Lo spagnolo beneficia al meglio di un assist pazzesco di Castellanos, il secondo dell'argentino, capace di creare un corridoio perfetto per l'ex Barcellona e Chelsea che mette in rete il pallone che vale il raddoppio. C'è gloria poi anche per lo stesso Castellanos che mette a segno il gol del meritatissimo 3-0. Poi ancora Pedro fa doppietta e poker. Nel finale i brianzoli fanno 4-1 grazie al rigore messo a segno da Sensi e i biancocelesti rispondono col quinto gol realizzato da Dele-Bashiru.

La sfida tra Cagliari e Parma vinta dai sardi.

Scontro salvezza tra gol ed emozioni

La sfida salvezza si gioca a Cagliari tra due squadre dal rendimento altalenante ma che sono sempre molto pericolose. Cagliari e Parma sanno che questi tre punti valgono tantissimo in chiave salvezza ma i sardi sembrano averne di più anche grazie al supporto del proprio pubblico. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 0-0 ma la partita resta apertissima e infatti nella ripresa le due squadre si aprono maggiormente. Bonny colpisce il palo esterno dopo una giocata sensazionale in solitaria che vede la sua conclusione finire sul supporto della porta.

Ma subito dopo il Cagliari passa in vantaggio con la sfortunata autorete di Vogliacco che su cross di Augello da sinistra mette in rete il pallone che vale il vantaggio della squadra di Nicola. Il Parma è alle corde e così i padroni di casa raddoppiano con lo splendido gol di Coman appena entrato in campo e bravo a calciare una potente botta da fuori area. Il Parma accorcia poi con Leoni dando il via a un finale emozionante.