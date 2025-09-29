La Lazio ritrova il sorriso: 3-0 in casa del Genoa, Vieira sempre più in crisi

La Lazio vince 3-0 a Marassi contro il Genoa con i gol di Cancellieri e Zaccagni e si risolleva in classifica: rossoblù ultimi in classifica.

La Lazio ritrova il sorriso e inguaia il Genoa. Bella vittoria della squadra di Sarri nel Monday Night della 5a giornata di La . 3-0 per i capitolini a Marassi, con i rossoblu che restano sul fondo della classifica a quota 2 punti, alla pari con Pisa e Genoa. Protagonista del match Cancellieri, che oltre al gol ha sfoderato un'ottima prestazione. Di Cancellieri e Zaccagni gli altri gol.

Nonostante l’emergenza a centrocampo, la formazione ospite ha avuto il merito di sfoderare un ottimo approccio al match. Un assist al bacio di Castellanos ha permesso a Cancellieri di sfruttare la sua corsa, e poi con un bel tiro a giro, di battere il portiere del Genoa per il vantaggio della Lazio. Poco dopo la mezz’ora è arrivato anche il raddoppio firmato dal Taty. Nota stonata? L’infortunio di Marusic, costretto al cambio. L’unica vera occasione per i padroni di casa è arrivata grazie a Colombo che ha costretto Provedel ad un super intervento in tuffo.

Nel secondo tempo, il Genoa poteva rientrare in partita con un calcio di rigore assegnato per un tocco con il braccio di Romagnoli. Con il Var però ecco il niente di fatto, con l’arbitro Ayroldi che ha annullato tutto spegnendo i sogni di una possibile rimonta della formazione di casa. Dalla possibile chance per l’1-2, al tris della Lazio con Zaccagni che ha ribadito in gol un colpo di testa finito sul palo di uno scatenato Cancellieri. 3-0 e discorso ampiamente chiuso per una Lazio nuovamente vittoriosa.

Con questi 3 punti dopo le sconfitte con Sassuolo e Roma, la Lazio si porta a 6 punti agganciando proprio i neroverdi. Una bella iniezione di fiducia per il gruppo di Sarri. Terza sconfitta in cinque partite (con due pareggi) per il Genoa, protagonista di un pessimo inizio di stagione. Per ora Vieira non sembra essere a rischio, ma ora serviranno i risultati.