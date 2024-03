La Lazio passa in Champions se… cosa serve contro il Bayern e cosa succede in caso di pareggio Contro il Bayern Monaco la Lazio partirà dalla vittoria della partita di andata. I biancocelesti passano ai quarti di finale di Champions se…combinazioni e risultati favorevoli alla Lazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Stasera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera la Lazio scende in campo contro il Bayern per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Sarri non sta attraversando un buon momento, così come i bavaresi, ma in campo ci andràforte del successo ottenuto per 1-0 nella gara d’andata all’Olimpico. Va da sé che i biancocelesti hanno due risultati su tre a disposizione per ottenere un posto ai quarti di finale.

Una serata memorabile hanno vissuto i biancocelesti tre settimane fa all’Olimpico quando si è presentato il Bayern, che pareva una corazzata insuperabile che invece è stata sconfitta per 1-0. Un successo storico ma soprattutto pesante per la Lazio che ha fatto festa con il gol su rigore di Ciro Immobile. Dopo la partita Thomas Mueller lanciò un messaggio alla squadra di Sarri dicendo che si sarebbe pentita del successo di misura, perché il rosso a Upamecano aveva lasciato con un uomo in meno il Bayern, che si era quasi accontentato del ko risicato. Ora ci si gioca tutto a Monaco, dove ci sarà un ambiente molto caldo.

Perché se la Lazio non vive un momento straordinario, è nona e con due ko nelle ultime due di campionato, non va certo meglio ai tedeschi. Il Bayern ha già ufficializzato l’addio di Tuchel a fine stagione ed ha 10 punti in meno del Bayer Leverkusen, che veleggia verso uno storico titolo in Bundesliga.

Cosa serve alla Lazio per qualificarsi i quarti di Champions League: le combinazioni

L’1-0 della Lazio non mette in una botte di ferro Immobile e compagni ma certamente li aiuta. Perché Sarri sa che ha due risultati su tre a disposizione. La Lazio vola ai quarti se vince, ma anche se pareggia con qualsiasi risultato. Se invece il Bayern si imporrà con un gol di scarto (con qualunque risultato) la partita proseguirà ai tempi supplementari e se al termine dei supplementari il vantaggio sarà sempre di un gol per i bavaresi si andrà ai calci di rigore.

Che succede in caso di parità di gol tra Bayern e Lazio in Champions

I gol fuori casa da qualche stagione non valgono più il doppio e ciò significa che al termine dei 180 minuti Bayern e Lazio avranno realizzato lo stesso numero di reti si proseguirà con i supplementari. Per arrivare a questa ipotesi il Bayern deve imporsi stasera con un gol di scarto dopo i 90 minuti regolamentari.

Cosa succede in caso di pareggio tra Bayern Monaco e Lazio: chi passa ai quarti

Se Bayern Monaco-Lazio terminerà con un pareggio dopo i 90 minuti regolamentari a far festa sarà la squadra di Sarri, che tornerebbe dopo 24 anni nei quarti di Champions League, traguardo raggiunto solo una volta nella storia dalla Lazio.