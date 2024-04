video suggerito

Cambiaso si arrabbia con Allegri dopo il cambio in Lazio-Juve: cosa si sono detti in panchina Cambiaso molto deluso e arrabbiato dopo la sostituzione decisa da Allegri in Lazio-Juve di Coppa Italia. Ha risposto a tono al mister. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

102 CONDIVISIONI condividi chiudi

Andrea Cambiaso non ha certo disputato una delle sue migliori partite con la maglia della Juventus contro la Lazio. La semifinale di ritorno di Coppa Italia, vinta poi dai bianconeri, per il duttile esterno si è chiusa al 70′ quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo con Weah. Un cambio tutt'altro che gradito dall'ex di Genoa e Bologna, che all'uscita ha avuto una discussione con il tecnico.

Tutto è partito nel momento in cui Cambiaso si è accorto di essere il prescelto per la sostituzione. Quando le telecamere hanno indugiato su di lui, la sua frustrazione è stata evidente. Espressione di disappunto per tutto il percorso che lo ha portato in panchina dove poi c'è stato il confronto con Allegri. Quando lo sguardo dei due si è incrociato, è stato impossibile nascondere il disappunto.

Cambiaso si è lamentato in maniera palese con Max per la sostituzione. Difficile ricostruire nello specifico il dialogo, anche se qualcosa si può intuire dal labiale: evidente la contrarietà del giocatore, che sembra dire "ogni volta" a sottolineare la sua delusione per il cambio, con il tecnico che dal canto suo gli risponde con un "non ti ho cambiato prima". Per cercare di tranquillizzarlo Max gli prende il volto tra le mani e lo invita a sedersi in panchina.

L'inviato di Sport Mediaset presente a bordo campo, ha poi aggiunto un altro particolare spiegando che Cambiaso ha poi detto al suo allenatore: "Mister, però devi stare tranquillo!". Tutto in reazione ad un richiamo considerato troppo veemente. Le sostituzioni però si sono rivelate azzeccate per la Juventus visto che proprio Weah e l'altro neoentrato Milik hanno imbastito la rete della qualificazione che ha reso la sconfitta contro la Lazio indolore.

E con la conquista della finale di Coppa Italia, anche il battibecco tra Allegri e Cambiaso assume un sapore del tutto diverso. Lo stesso giocatore poi è rimasto in panchina per celebrare il traguardo coi compagni.