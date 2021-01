Una storia di mercato surreale vede protagonista la Lazio che ha pagato la cifra pattuita per l'acquisto di un giocatore alla squadra sbagliata. Si tratta di Pedro Neto, talento portoghese arrivato nella Capitale nel 2017 dal Braga e ceduto nell'estate 2019 al Wolverhampton per circa 18 milioni. I soldi necessari a comprare il classe 2000, ovvero circa 11 milioni, sono stati versati nelle casse dello Sporting Lisbona, piuttosto che dello Sporting Braga, come svelato dal Guardian. Ad ingannare la Lazio il nome simile dei due club.

Nel 2017 la Lazio ha prelevato due giocatori dalle fila del Braga, i talentini portoghesi Pedro Neto e Bruno Jordão, con la speranza di farli crescere alla corte di Simone Inzaghi. Per il primo che nella prima squadra biancoceleste ha collezionato solo 5 presenze, la Lazio avrebbe dovuto versare nelle casse del club lusitano circa 11 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. 7 milioni per il prestito, più 4 per il riscatto (con 5 eventuali di bonus). Come si evince dai conti della Lazio, disponibili online nell'estate 2018, la Lazio ha registrato il pagamento di circa 8.5 milioni allo Sporting Lisbona per i diritti di Neto, con un ulteriore pagamento da 2.5 milioni allo stesso club. Nessuna cifra dunque versata nelle casse del Braga.

"Ingannati dai nomi simili delle squadre"

A cosa è dovuta questa situazione? In una mail inviata al Guardian, il segretario generale della Lazio Armando Calveri ha spiegato quanto accaduto: "Ci tengo a precisare che la Lazio ha acquistato entrambi i giocatori (Pedro Neto e Bruno Jordao) dallo Sporting Club Braga e non dallo Sporting Club de Portugal (ovvero lo Sporting Lisbona, ndr). Sfortunatamente, è stato un errore del nostro dipartimento finanziario che è stato ingannato dai nomi simili dei club. L'SC de Portugal, non ha mai registrato i giocatori, sistemeremo la situazione relativa ai due club". Dal canto suo lo Sporting Lisbona, non ha fatto mai menzione nei suoi conti e infatti i legali dei biancoverdi si sono già mossi prendendo contatti con la Lazio che dovrà correggere il suo errore.