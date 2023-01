La Lazio ai quarti di Coppa Italia, Bologna battuto 1-0: Sosa sbaglia, Felipe Anderson non perdona La Lazio si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia, Bologna battuto 1-0: decide un gol di Felipe Anderson. L’Olimpico e i due club ricordano Sinisa Mihajlovic prima del fischio d’inizio.

A cura di Vito Lamorte

Minimo sforzo, massimo risultato. La Lazio si è qualificata per i quarti di finale della Coppa Italia 2022-2023 battendo 1-0 il Bologna grazie ad una rete di Felipe Anderson poco dopo la mezz'ora del primo tempo. I biancocelesti hanno sempre controllato il gioco e hanno cercato più volte il secondo gol ma è mancata freddezza e precisione negli ultimi 16 metri. L'assenza di Ciro Immobile potrebbe essere un tema per la squadra biancoceleste nelle prossime settimane ma Maurizio Sarri ha ovviato a questa situazione schierando spesso il brasiliano come ‘falso nueve' e puntando sugli inserimenti degli esterni e dei centrocampisti.

La rete che ha deciso il match dello stadio Olimpico è arrivata da un errore di Sosa, che in costruzione ha perso un pallone nei pressi della sua area e ha permesso a Pedro di servire comodamente Felipe Anderson a centro area. Il numero 7 della Lazio ha dovuto soltanto appoggiare in rete a porta vuote il gol del vantaggio e della qualificazione al turno successivo del ‘torneo della Coccarda'.

Le due squadre si sono unite nel ricordo di Sinisa Mihajlovic prima del fischio d’inizio: a bordo campo la moglie Arianna, i figli, il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio. Un momento davvero commuovente tra cori, striscioni e un video in omaggio dell'ex calciatore e allenatore che è stato proiettato dagli schermi dell'Olimpico.

La Lazio affronterà nel prossimo turno di Coppa Italia la vincente tra Juventus e Monza.

Il tabellino di Lazio-Bologna

RETI: 33′ Anderson.

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari (67′ Marusic), Patric, Romagnoli (67′ Casale), Hysaj; Milinkovic Savic (80′ Vecino), Cataldi, Luis Alberto; Pedro (80′ Romero), Felipe Anderson, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaro (46′ Lucumi), Sosa, Lykogiannis; Schouten (46′ Medel) (67′ Pyyhtia); Orsolini (64′ Zirkzee), Dominguez, Moro, Aebischer (64′ Soriano), Barrow. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Niccolo Baroni.