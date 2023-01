Lazio-Bologna nel ricordo di Mihajlovic, l’omaggio dell’Olimpico: “Il tuo esempio vivrà per sempre” Lazio e Bologna si sono unite nel ricordo di Sinisa Mihajlovic prima del fischio d’inizio della gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

A cura di Vito Lamorte

Prima del fischio d'inizio degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Lazio e Bologna, le due società e tutti i presenti allo stadio Olimpico si sono uniti in un commovente ricordo di Sinisa Mihajlovic, grande ex calciatore biancoceleste e allenatore rossoblù.

Sono stati vissuti momenti molto toccanti con il boato della curva Nord e gli applausi di tutto lo stadio mentre lo speaker ricordava Mihajlovic e sul maxischermo passavano le immagini della sua parentesi in biancoceleste e in rossoblù. A bordo campo Arianna Rapaccioni, i figli di Sinisa, il presidente della Lazio Claudio Lotito e il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio.

Poco prima che le squadre entrassero in campo la Curva Maestrelli ha esposto uno striscione per omaggiare l'ex tecnico e giocatore: “Sinisa: padre marito e uomo vero, il tuo esempio vivrà per sempre”.

I rappresentanti della due squadre hanno mostrato le maglie dei club autografate dai giocatori mentre il pubblico ricordava ancora una volta il beniamino di mille battaglie sportive con cori, striscioni e bandiere. Entrambe le maglie sono state regalate alla famiglia di Mihajlovic.

Per l’occasione la Lazio ha voluto ricordare Sinisa ribadendo il sostegno all'ADMO, l’Associazione Donatori Midollo Osseo. Entrambe le squadre hanno deciso di mettere all’asta le maglie indossate e il ricavato verrà devoluto all’associazione. A breve l'ADMO aprirà una sede a Roma che sarà intitolata proprio all'ex calciatore serbo.

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ai microfoni di Mediaset si è espresso così: “Penso che questa sarà sempre la partita di Mihajlovic visto che ha fatto la storia dei due club e ha lasciato un ricordo indelebile nei due club e nella tifoseria, è un giorno speciale per tutti noi. Sinisa è stato un uomo importante sia per il Bologna sia per la Lazio".