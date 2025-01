video suggerito

“La Juventus sono i tifosi, grazie di tutto”: lo striscione per Danilo è un attacco alla società Striscioni e cori per Danilo all’Allianz Stadium prima di Juventus-Benfica: manifestazioni che sembrano un vero e proprio attacco alla società. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Striscioni e cori per Danilo all'Allianz Stadium prima di Juventus-Benfica: “La Juventus sono i tifosi grazie di tutto Danilo!!!". Negli stessi secondi ne è stato esposto un altro sul quale c'era scritto: “In un mondo senza più valori salutiamo capitan Danilo con tutti gli onori”. Manifestazioni che sembrano un vero e proprio attacco alla società.

Nelle scorse settimane in tanti avevano manifestato dubbi sul modo in cui la Vecchia Signora aveva messo alla porta quello che era il capitano dei bianconeri fino a poche partite fa: Danilo è stato messo fuori rosa poco prima della Supercoppa Italiana e poche ore fa è stato annunciato dal Flamengo.

Motta glaciale alla domanda su Danilo: ha risposto in 15 secondi

Nella conferenza stampa alla vigilia dell'ultima partita del girone unico di Champions League, a Thiago Motta sono state chieste spiegazioni sulle parole di Danilo dopo l’addio ai bianconeri ma Il tecnico bianconero è stato glaciale e ha risposto in 15 secondi: "Faccio un grande ringraziamento pubblico a Danilo".

Leggi anche Danilo saluta i tifosi della Juve con una lettera e cita Andrea Agnelli: una stoccata alla nuova dirigenza

Poco prima di partire di lasciare l'Italia, Danilo è stato intercettato all'aeroporto di Caselle e ha voluto sottolineare più volte il suo impegno costante in squadra e che non è dipesa da lui questa situazione: "Ho sempre dato la mia disponibilità dal primo all'ultimo giorno e mi dispiace non aver avuto la possibilità di salutare la gente allo Stadium ma mi sono sempre messo a disposizione dal primo all'ultimo giorno e ho la coscienza pulita".

La lettera di Danilo ai tifosi della Juve: cita Agnelli e attacca la nuova dirigenza

Nelle ore precedenti all'annuncio ufficiale dell'addio alla Juventus, Danilo ha salutato i tifosi della Juventus con una lunga lettera pubblicata sul suo profilo di Instagram, che anticipa l’annuncio ufficiale della rescissione del contratto con i bianconeri: il calciatore brasiliano ha citato Andrea Agnelli e ha lanciato un paio di frecciate durissime alla nuova dirigenza bianconera.